Soins de fin de vie en Haute-Yamaska: accompagnement spirituel offert à domicile

SHERBROOKE, Qc — Les usagers bénéficiant de soins palliatifs à domicile dans la région de la Haute-Yamaska peuvent maintenant compter sur le soutien d’un intervenant en soins spirituels non confessionnels.

Ce nouveau service offert gratuitement est établi grâce à une entente conclue entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSSS) et la Fondation Jeanne-Mance.

La Fondation souhaite désormais pouvoir déployer son offre de service à l’ensemble des CIUSSS du Québec. Ce déploiement s’effectuera progressivement selon les résultats de la campagne de dons majeurs qu’elle a lancée l’an dernier.

Le CIUSSS explique que l’intervenant en soins spirituels qui a été embauché par la Fondation Jeanne-Mance l’automne dernier possède une formation d’accompagnement de fin de vie et agit en complémentarité avec l’équipe de soins. Son mandat est d’écouter et de rassurer la personne en fin de vie, sa famille et ses proches en plus de les guider dans leurs choix, leurs réflexions et leurs inquiétudes.

La mission de cette fondation publique établie à Montréal est d’aider toute personne, quelles que soient ses origines ou ses croyances, à mieux vivre son parcours de fin de vie et à apprivoiser sa mort.

La région de la Haute-Yamaska comprend notamment les municipalités de Granby et Waterloo.