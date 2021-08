Soins de longue durée: les libéraux promettent 6 milliards $ de plus, avec conditions

VICTORIA — Alors que bloquistes et conservateurs débattent d’une hausse des transferts en santé, les libéraux sortent le chéquier pour mettre en place des normes nationales dans les soins de longue durée, idée qui déplaît grandement au gouvernement du Québec.

De passage dans une maison pour retraités de Victoria, en Colombie-Britannique, Justin Trudeau a promis pas moins de 6 milliards $ supplémentaires pour améliorer le sort des aînés.

Cette somme s’ajouterait aux 3 milliards $ déjà annoncés dans le dernier budget. Un gouvernement libéral réélu consacrerait donc au total 9 milliards $ sur cinq ans aux provinces et aux territoires pour les aider à améliorer le sort des aînés. Mais cet argent est assorti de conditions.

Pour y avoir droit, les provinces devront former jusqu’à 50 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires et augmenter leur salaire afin qu’il soit d’au moins 25 $ de l’heure, ainsi qu’améliorer la qualité des centres de soins de longue durée et la disponibilité des lits. Le gouvernement fédéral s’attend également à des mesures plus strictes de prévention et de contrôle des infections, dans le cadre d’inspections.

Le gouvernement fédéral, de son côté, s’engage à doubler le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire afin de mieux soutenir les aînés qui choisissent de rester à la maison. Ce changement pourrait leur permettre d’obtenir jusqu’à 1500 $ supplémentaires pour rénover leur maison afin de la rendre plus accessible, par exemple.

Finalement, ces normes nationales seront inscrites dans le cadre d’une Loi sur les soins de longue durée sécuritaires qui visera à uniformiser les soins des aînés de partout au pays.

Le Québec, en particulier, s’oppose à une telle mesure. Le premier ministre François Legault a rabroué M. Trudeau à de nombreuses reprises à ce sujet dans les derniers mois, l’accusant de «jouer avec le feu» en voulant s’ingérer dans les champs de compétence des provinces.

Les provinces et territoires demandent, d’une voix unanime, l’augmentation des transferts fédéraux en santé. Le président du Conseil de la fédération, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a fait parvenir une lettre en ce sens à tous les chefs de partis fédéraux plus tôt cette semaine.