Soins de longue durée: un nouvel ensemble de projets de normes est publié

OTTAWA — Des experts ont publié un nouvel ensemble de projets de normes pour les soins de longue durée, cette fois axés sur la conception des bâtiments, les matériaux et la prévention et le contrôle des infections.

Le Groupe CSA, anciennement l’Association canadienne de normalisation, a élaboré l’ébauche en parallèle avec les normes de prestation de soins de l’Organisation de normes en santé (HSO), publiées il y a deux semaines.

Alex Mihailidis, président du sous-comité technique du Groupe CSA, affirme que les normes de son organisation sont plus prescriptives et examinent tout, des systèmes de chauffage et de ventilation aux types de technologie qui devraient être disponibles pour les résidents.

Il explique que les normes de la HSO sont comme le logiciel des soins de longue durée, alors que le Groupe CSA s’est plutôt penché sur le matériel.

«Si nous pouvons voir un bon côté aux deux dernières années en ce qui concerne les foyers de soins de longue durée, c’est qu’elles nous ont vraiment appris une leçon importante sur de nombreux aspects des opérations», a noté M. Mihailidis.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence de graves problèmes systémiques de prévention et de contrôle des infections ainsi que d’autres problèmes dans les résidences de soins de longue durée à travers le pays.

Les données recueillies par le National Institute on Aging révèlent que 16 345 résidents de soins de longue durée étaient décédés de la COVID-19 entre le début de la pandémie et le 8 février.

Tout au long du processus d’élaboration des nouvelles normes, l’accent a été mis sur l’amélioration des opérations et de la sécurité des résidences tout en tenant compte du fait que des gens vivent dans ces espaces et méritent le confort de la maison, a expliqué M. Mihailidis.

«Ce ne sont pas des établissements de soins actifs, ce ne sont pas des hôpitaux. Comment concevons-nous les foyers de soins de longue durée, en ayant cet équilibre entre la qualité de vie et la prévention, le contrôle et la sécurité des infections?», a-t-il dit.

Le projet s’inspire des meilleures pratiques du monde entier où les soins de longue durée sont de plus en plus conçus comme un groupe de quartiers, avec des salles à manger séparées et des salles polyvalentes pour aider à équilibrer la sécurité et la qualité de vie. En cas d’éclosion, les quartiers peuvent être confinés sans affecter l’ensemble de la résidence.

Les normes énoncent également des exigences spécifiques pour des éléments tels que la plomberie, le chauffage, la ventilation, la climatisation et la sécurité, a-t-il déclaré.

Bien que certaines de ces exigences puissent sembler plus utiles pour le développement de nouveaux foyers, M. Mihailidis a souligné que l’objectif est de rendre les nouvelles normes applicables aux plus de 2000 foyers qui existent déjà au Canada.

«La façon dont nous avons essayé de le faire est vraiment de proposer des options ou différentes approches que les maisons peuvent adopter et d’essayer de se rapprocher le plus possible de la norme», a-t-il expliqué.

Le projet a été publié pour examen public, le groupe CSA acceptant les commentaires jusqu’au 11 avril. Les experts prévoient ensuite affiner les normes et publier une version définitive à la fin de l’année.

On ne sait pas encore comment elles seront mises en œuvre et appliquées.

Les normes de soins de la HSO devraient être adoptées par Agrément Canada, qui approuve près de 70 % des foyers au Canada.

Ce ne sera pas nécessairement le cas pour le rapport plus normatif du Groupe CSA sur ce qui doit être fait pour améliorer les résidences elles-mêmes.

Le gouvernement fédéral a promis d’élaborer une législation relative à la sécurité des soins de longue durée, qui pourrait inclure les normes. Cela nécessiterait la coopération des provinces, les foyers étant de leur compétence.

«Cependant, la mise en application viendra des résidents, des familles des résidents, du personnel qui travaille dans ces maisons et, espérons-le, des directeurs eux-mêmes», a déclaré M. Mihailidis.

«Ce sera vraiment une vague de soutien ascendant de la part de toutes ces différentes parties.»