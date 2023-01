Soins de santé privés: le NPD veut un débat qui aurait lieu lundi aux Communes

OTTAWA — Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, demandera à la Chambre des communes de tenir un débat d’urgence sur la privatisation des soins de santé.

C’est une priorité absolue pour le chef néodémocrate alors que les députés reviennent à la Chambre lundi, après une pause des Fêtes.

Jagmeet Singh a consacrer une partie du temps des Fêtes à tenir des tables rondes sur les soins de santé en Colombie-Britannique pour discuter de la surpopulation des salles d’urgence et des pénuries de travailleurs. Il dit avoir observé que les soins de santé manquent déjà de personnel et à son avis, les établissements à but lucratif détourneront les médecins et les infirmières des hôpitaux.

Le gouvernement progressiste-conservateur du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il transférait certaines procédures vers des établissements privés financés par l’État pour répondre à une liste d’attente croissante pour les chirurgies, qui s’est aggravé pendant la pandémie de COVID-19. Des provinces comme l’Alberta et la Saskatchewan ont déjà pris des mesures similaires.

« Les soins de santé manquent déjà dramatiquement de personnel et les établissements à but lucratif débaucheront médecins et infirmières _ cannibalisant les hôpitaux, forçant les gens à attendre plus longtemps dans la douleur et anxieux », a déclaré Jagmeet Singh dans un communiqué à La Presse Canadienne.

Le NPD se dit également préoccupé par le fait que les établissements privés vendront des services non couverts par les provinces et ajouteront des frais et des services supplémentaires.

Samedi, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré que son gouvernement libéral veillera à ce que les gens n’utilisent pas leur carte de crédit pour les services de santé et que les soins de santé restent universellement publics.

Si la demande de Jagmeet Singh pour un débat d’urgence est accordée, il pourrait avoir lieu dès lundi soir.