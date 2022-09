Soins dentaires: la souplesse du NPD a des limites, prévient Jagmeet Singh

OTTAWA — Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) prévient que la souplesse de son parti a des limites au sujet du dossier des soins dentaires au pays.

Jagmeet Singh dit que le NPD a laissé le gouvernement émettre des chèques aux familles admissibles plutôt que mettre en place un programme universel d’assurance-dentaire. Le parti veut que celui-ci soit présenté dès l’an prochain sinon il se retirera de l’entente permettant aux libéraux minoritaires de gouverner en toute quiétude.

Les libéraux ont promis en mars dernier au NPD un nouveau programme de soins dentaires pour les familles à faible et moyen revenu, dans le cadre d’une « entente de soutien et de confiance » visant à permettre au gouvernement minoritaire libéral de se maintenir au pouvoir, si possible, jusqu’en 2025.

En vertu de cette entente, le gouvernement avait jusqu’à la fin de l’année pour offrir une forme de couverture aux enfants de moins de 12 ans dont la famille affiche des revenus de moins de 90 000 $, sans quoi le NPD a promis de se retirer.

Le programme doit être ensuite étendu à tous les enfants âgés de moins de 18 ans, aux handicapés et aux personnes âgées d’ici la fin de 2023 et à toutes les membres des familles admissibles d’ici 2025.