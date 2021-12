Solidarité envers un camionneur condamné à 110 ans de prison

DENVER — Des proches, des élus et des sympathisants d’un camionneur condamné à 110 ans de prison après un accident qui a fait quatre morts se sont rassemblés à Denver mercredi pour demander la clémence.

Les sympathisants de Rogel Aguilera-Mederos avancent que la peine est profondément injuste et que les chauffeurs de camion de tout le pays ont défendu sa cause, en utilisant des mots-clics comme #NoTrucksToColorado et #NoTrucksColorado.

S’exprimant lors d’un rassemblement au Capitole de l’État, Leonard Martinez, l’un des avocats représentant Rogel Aguilera-Mederos, a déclaré que l’injustice de ces longues peines devait être corrigée, à la fois en réformant les lois sur la détermination de la peine, mais également en examinant les actions des procureurs et des juges.

«Ce combat n’est pas seulement pour lui, mais pour tous», a-t-il déclaré.

Un juge du Colorado a déclaré que les lois sur les peines minimales obligatoires l’avaient forcé à imposer une longue peine de prison après qu’Aguilera-Mederos a été reconnu coupable d’homicide au volant et d’autres accusations.

Sa famille a déclaré dans un communiqué qu’elle ne voulait pas minimiser la perte des personnes tuées dans l’accident, mais appelait le gouverneur Jared Polis à «prendre des mesures immédiates» pour réduire la peine de l’homme de 26 ans sans antécédent criminel.

Il n’était pas sous l’influence de drogues ou d’alcool et a pleinement coopéré avec les enquêteurs, ont déclaré des sympathisants dans un communiqué. Plus de 4,5 millions de personnes ont signé une pétition en ligne demandant une commutation.

Jared Polis, un démocrate, a déclaré mardi qu’il examinait une demande de grâce.

Les procureurs ont demandé un réexamen de la peine après le tollé, mais ont également déclaré que le conducteur avait refusé les négociations d’un accord de plaidoyer et que les condamnations représentaient les dommages causés aux victimes d’accidents.

Mardi, la procureure de district Alexis King a déposé une requête demandant au juge d’examiner la question rapidement.

L’avocat de Rogel Aguilera-Mederos, James Colgan, a déclaré mercredi que la procureure de district, qui a hérité de l’affaire de son prédécesseur, aurait pu abandonner certaines des accusations retenues contre lui si elle souhaitait qu’une peine différente soit prononcée, compte tenu des lois de l’État. Il a déclaré que les procureurs peuvent déposer des accusations supplémentaires contre un accusé dans l’espoir de le convaincre d’accepter une négociation de plaidoyer.

James Colgan a déclaré qu’il était d’accord à ce que le gouverneur ou le juge décide d’une nouvelle peine équitable. Il a refusé de dire ce que cela pourrait être.

«Quand il y a une tragédie des deux côtés, il doit y avoir un juste milieu, car ruiner la vie de quelqu’un ne va pas améliorer la vie des victimes», a déclaré James Colgan.

Rogel Aguilera-Mederos a témoigné qu’il transportait du bois lorsque les freins de sa semi-remorque n’ont pas fonctionné alors qu’il descendait une pente raide sur l’autoroute Interstate 70 dans les contreforts des Rocheuses au printemps 2019. Son camion a percuté des véhicules qui avaient ralenti à cause d’un autre accident à l’extérieur de Denver, déclenchant une série de collisions et une boule de feu qui a consumé des véhicules et fait fondre des parties de l’autoroute.

Il a pleuré en s’excusant auprès des familles des victimes lors de sa condamnation le 13 décembre.

«Je ne suis pas un meurtrier. Je ne suis pas un tueur. Quand je regarde mes accusations, on parle d’un meurtrier, ce n’est pas moi», a-t-il déclaré. «Je n’ai jamais pensé à blesser quelqu’un de toute ma vie.»

Les procureurs ont fait valoir qu’il aurait dû utiliser une voie de détresse conçue pour de telles situations. Rogel Aguilera-Mederos, pour sa part, a déclaré qu’il avait du mal à éviter la circulation et qu’il tentait de changer de vitesse pour ralentir.

Le juge du tribunal de district Bruce Jones a indiqué lors de la détermination de la peine que les lois sur les peines minimales obligatoires exigeaient des peines consécutives pour 27 chefs d’accusation de voies de fait avec un véhicule, voies de fait, de conduite imprudente et d’autres chefs d’accusation. «Si j’avais un pouvoir discrétionnaire, ce ne serait pas mon choix de peine», avait déclaré le juge.

L’accident a tué Miguel Angel Lamas Arellano, 24 ans, William Bailey, 67 ans, Doyle Harrison, 61 ans, et Stanley Politano, 69 ans. Les proches des victimes souhaitaient que la peine de l’accusé inclue au moins du temps en prison lors de son audience de détermination de la peine.