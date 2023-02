Sollicité par les libéraux, Mike Schreiner reste chef du Parti vert de l’Ontario

TORONTO — Le chef du Parti vert de l’Ontario, Mike Schreiner, annonce qu’il reste en poste après avoir examiné la proposition d’un groupe de libéraux de changer d’allégeance et de se présenter à la direction de leur parti.

Les libéraux n’ont plus de chef permanent depuis que Steven Del Duca a démissionné l’an dernier à la suite d’une deuxième défaite électorale consécutive dévastatrice pour le parti.

Un groupe de libéraux qui comprenait les anciens ministres Deb Matthews et Liz Sandals, et l’actuelle membre du caucus libéral Lucille Collard, a publié une lettre le mois dernier exhortant M. Schreiner à rejoindre leur parti et à briguer la plus haute fonction.

M. Schreiner indique mardi qu’il a pris le temps de consulter ses électeurs de Guelph et les gens de toute la province et qu’il a décidé qu’il était mieux placé pour faire une différence positive en tant que chef des verts.

M. Schreiner dit qu’il ne pense pas qu’il ait perdu sa crédibilité en tant que chef des verts pour avoir même envisagé de traverser la Chambre, car les gens lui ont rapporté qu’ils appréciaient la façon dont il s’y était pris.

Plusieurs libéraux ont déclaré publiquement qu’ils envisageaient de se présenter à la chefferie, notamment le député et ancien ministre du Cabinet de l’Ontario Yasir Naqvi, le député Nathaniel Erskine-Smith et l’actuel membre du caucus libéral de l’Ontario Ted Hsu.