Au sommaire du mois d’août

À lire dans nos pages

EN COUVERTURE — Il faut changer notre regard sur les gros

Non, les gros ne sont pas paresseux et portés sur les burgers. Non, être gros n’est pas synonyme de mauvaise santé, tout comme être mince ne veut pas dire être en grande forme. Pourtant, c’est ce qu’on répète sans relâche à ceux qui ne correspondent pas aux standards corporels. Et ils en ont marre.

Aussi dans ce numéro

Yves-François Blanchet : « Les souverainistes sont mûrs pour des bonnes nouvelles »

Les appuis au Bloc québécois ont chuté de plus de moitié en 10 ans. Que propose son nouveau chef pour remonter la pente ?

Brunch sans frontières

En réorganisant en profondeur la manière dont les aliments sont produits et consommés, le libre-échange a transformé le contenu de nos assiettes.

La framboise québécoise contre-attaque

Scientifiques et agriculteurs s’unissent pour réinventer la framboise québécoise et l’aider à déloger ses concurrentes étrangères des supermarchés.

Le combat pour sauver nos forêts

Les érables à sucre et les épinettes pourraient-ils un jour disparaître du paysage québécois ? Difficile à croire… Mais la menace est bien réelle.

Timor-Leste : Le petit pays qui veut devenir grand

Vingt ans après un référendum sur son indépendance, le Timor-Leste veut bâtir son avenir sur deux industries aux antipodes : le tourisme et le pétrole. Réussira-t-il son pari sans saccager sa richesse première, une barrière de corail et des beautés naturelles à faire rêver ?

Ne sous-estimez pas le pouvoir des mèmes

La plupart se présentent sous forme de blagues insignifiantes dans le fil de nos réseaux sociaux. Mais dans leur forme engagée, ils peuvent se révéler de redoutables armes politiques. Bienvenue dans le merveilleux (et absurde) monde des mèmes.

Vous n’êtes pas tannés de rouler, bande de… touristes !

Notre collaborateur a une dent contre le fameux « tour de la Gaspésie », ce rituel de vacances de la culture québécoise. Selon lui, la péninsule mérite mieux qu’une virée à 100 km/h en quelques jours. N’est-il pas le temps de revoir notre manière d’aborder l’une des plus belles régions du Québec ?

Chez nos chroniqueurs

Chantal Hébert dresse une liste des candidats qu’il ferait bon de voir ou de revoir à la Chambre des communes après les élections.

Le D r Alain Vadeboncœur soutient qu’en cas de doute, vaut mieux s’en remettre au savoir des experts.

Marie-France Bazzo dénonce la dictature des « A » dans le show-biz québécois.

David Desjardins réaffirme l’importance d’investir en l’amour.

Et bien plus encore, dont nos sections « Décryptage », « L’entrevue » et « La liste ». Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets couverts dans le numéro d’août ici.