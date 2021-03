Au sommaire du numéro d’avril

Vous n’êtes pas encore abonné ?

Abonnez-vous !

En couverture

10 pistes pour ne plus jamais vivre une telle année

D’autres virus viendront. D’autres catastrophes frapperont le Québec. Pas de sitôt, espère-t-on. Mais en tirant des leçons de la dernière — et éprouvante — année, il est possible d’être mieux préparés pour faire face au prochain coup dur qui ébranlera la province. Voici 10 chantiers à mettre en œuvre afin de ne plus jamais vivre des temps aussi difficiles.

Aussi dans ce numéro

À la chasse aux masques

Tractations aux quatre coins du monde, valises remplies d’argent, convois escortés par la police : le récit de ceux qui ont travaillé d’arrache-pied le printemps dernier pour ravitailler le personnel de la santé en équipements de protection individuelle ressemble à un véritable polar. Un extrait du nouveau livre de notre chef du bureau politique, Alec Castonguay.

Un ministre dans la tempête

Fermetures d’établissements, manque de matériel informatique et de personnel, craintes pour la santé et la réussite des élèves, épuisement des enseignants : le réseau scolaire a été fortement secoué au cours de la dernière année. Mais le travail qu’ont accompli les parents et les écoles a fonctionné, dit le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui fait le bilan dans une entrevue exclusive.

Que sont mes amis devenus ?

Querelles, mésententes, déceptions, éloignement… La pandémie abîme sérieusement nos amitiés, commencent à constater les chercheurs. Certaines ont volé en éclats, d’autres sont sous respirateur, la plupart souffrent de la perte de contacts réels. Comment rebâtir les ponts ?

Ruée vers les chalets

L’appel de la nature s’est fait plus fort que jamais pendant la pandémie. Résultat : les prix des résidences secondaires ont explosé, et de nombreux acheteurs laissent tomber les inspections pour remporter la mise. Voici ce qu’il faut savoir pour éviter que le coin de paradis ne se transforme en source de stress.

Chez nos chroniqueurs

Chantal Hébert affirme que des élections seraient risquées pour Justin Trudeau avant un bilan du déploiement des vaccins.

Pierre Fortin se demande si le revenu de base garanti est une bonne idée ou non.

Marie-France Bazzo soutient que l e Québec confiné bouillonne d’une grande complexité émotive.

À la suite du décès de son père, Philippe J. Fournier explique la désorganisation du corps au moment de la mort.

Alain Vadeboncœur se questionne sur la transmission par aérosols.

David Desjardins réévalue nos critères d’une vie réussie.

Mathieu Charlebois répond à nos questionnements existentiels.

Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets couverts dans notre édition d’avril 2021.