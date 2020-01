Au sommaire du mois de février 2020

Vous n’êtes pas encore abonné ?

Changer le monde, un REER à la fois

Après une vingtaine d’années à militer en douceur pour une société plus verte et plus équitable, Laure Waridel se fait plus pressante : il faut entreprendre des actions draconiennes pour freiner les changements climatiques. Et la première façon d’agir, c’est de mettre son argent au service de la cause.

Sauver la planète, c’est payant

Longtemps montré du doigt pour son inaction face aux changements climatiques, le monde de la finance prend désormais la menace au sérieux. Sa motivation ? L’argent.

Petit guide pour investir vert

Est-ce vrai qu’il y a du pétrole dans les produits financiers responsables ? Est-ce payant d’investir de façon écolo ? Par où commencer pour verdir son portefeuille ? Voici quelques pistes pour vous y retrouver.

Aussi dans ce numéro

La nouvelle machine à gagner des élections

Une discrète entreprise techno de Montréal aide des partis politiques partout dans le monde à mener leurs batailles électorales. Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont utilisé ses services. Quel est le secret de sa potion magique ?

Trump réussira-t-il à sauver sa peau ?

Un président imprévisible et controversé. Des partisans républicains farouchement derrière lui malgré tout. Des démocrates divisés, toujours à la recherche d’un chef capable de les mener à la victoire. Un processus de destitution en plus du reste. Décidément, la course à la présidence américaine n’a rien à envier aux meilleurs thrillers de Netflix.

Tu n’enfanteras point

La population mondiale croît trop vite, selon les scientifiques, et cela va accélérer le réchauffement climatique. Ce qui porte des milliers de jeunes Canadiens à faire une croix sur l’idée d’avoir des enfants. Décision responsable ou réaction exagérée ?

Le robot qui opère les cœurs

À l’Institut de cardiologie de Montréal, un robot peut maintenant remplacer les mains des chirurgiens pour effectuer des opérations cardiaques. Notre journaliste a assisté — sans défaillir — à l’une d’elles.



Revenir au temps des cathédrales

Au cœur d’une forêt allemande, des artisans fuient le monde moderne pour construire une cathédrale avec des outils et des plans du IXe siècle. Si tout se passe bien, ils prévoient terminer le chantier dans… plus de 100 ans.

L’espace comme si vous y étiez

Nous emmener dans des endroits inaccessibles au moyen de la réalité virtuelle, c’est la mission du studio montréalais Felix & Paul. Prochain rendez-vous : la Station spatiale internationale, grâce à une collaboration inédite avec la NASA.

Chez nos chroniqueurs

Et bien plus encore, dont nos sections « Vie numérique », « Faut-il avoir peur » et « L’essai ». Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets couverts dans le numéro de février ici.