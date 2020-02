Au sommaire du mois de mars 2020

Vous n’êtes pas encore abonné ?

En couverture

Prêts pour la décroissance ?

Travailler et consommer moins, pour réduire la taille de l’économie, produire moins de GES et sauver la planète : c’est l’idée provocante derrière le mouvement de la décroissance, qui fait de plus en plus d’adeptes au Québec et ailleurs dans le monde. Notre collaboratrice est allée à la rencontre de ces nouveaux révolutionnaires.

Aussi dans ce numéro

« On aimerait que les médecins travaillent davantage »

La ministre de la Santé, Danielle McCann, l’avoue : le réseau de la santé est plus mal en point qu’elle le croyait. Pour améliorer les services, elle veut donner plus de pouvoir aux infirmières et aux pharmaciens… et plus de patients aux médecins.

Une retraite sans risques ?

Pour faire fructifier les bas de laine des travailleurs, les gestionnaires des caisses de retraite doivent prendre de plus en plus de risques dans leurs placements. Pour le meilleur ou pour le pire ?

Faire parler les morts

Dans un boisé à mi-chemin entre Montréal et Québec, des cadavres se décomposeront bientôt en plein air, sous l’œil de scientifiques à la recherche de clés pour aider les corps policiers à résoudre des affaires criminelles. Bienvenue dans le premier laboratoire du genre au Canada.

Le pays qui en a marre

Le Liban est le pays qui reçoit le plus de réfugiés par habitant au monde. Un défi incroyable pour cet État au bord du naufrage économique, aux prises avec un vent de révolte contre l’incompétence de ses dirigeants. Et pourtant, il y a de l’espoir, comme l’a constaté notre collaborateur.

Le CH champion… du climat

Avec 31 équipes qui voyagent en avion, des arénas réfrigérés et des spectateurs qui remplissent les poubelles, la LNH a un gros bilan carbone. Mais elle ne reste pas inactive. Avec, en tête de file, le CH !

Le marathon qu’on déguste

Malgré ses 42,2 km réglementaires, le marathon des châteaux du Médoc passe pour « le plus long du monde ». Le vin et les huîtres servis le long du parcours y seraient pour quelque chose…

Chez nos chroniqueurs

Chantal Hébert nous parle de la prochaine controverse environnementale qui attend le gouvernement de Justin Trudeau.

Pierre Fortin rectifie les faits quant à la perception de l’immigration au Canada et au Québec.

Marie-France Bazzo souhaite bonne chance à Steven Guilbeault au ministère du Patrimoine.

Alain Vadeboncœur explique comment les patients ont repris la place qui leur revient dans leurs soins de santé.

David Desjardins livre une ode à nos forêts.

Mathieu Charlebois répond à nos questionnements existentiels.

Et bien plus encore, dont nos sections « Vie numérique », « Faut-il avoir peur » et « L’essai ». Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets couverts dans le numéro de mars ici.