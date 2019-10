Au sommaire du mois de novembre

Vous n’êtes pas encore abonné ?

Abonnez-vous !

À lire dans nos pages

EN COUVERTURE — Voyage au cœur de la manosphère

C’est un univers numérique où des hommes se retrouvent pour parler de leurs problèmes avec les femmes. Certains n’arrivent pas à nouer de relations amoureuses, d’autres ont fait une croix sur la vie de couple. Certains dénoncent le discours féministe de façon nuancée, d’autres expriment une haine qui fait peur. Enquête au cœur d’un univers troublant et en expansion.

Aussi dans ce numéro

Les Leaders de la croissance 2019

À partir d’une idée, ils ont créé des produits, des services, des emplois. Découvrez les étoiles de l’entrepreneuriat québécois dans notre palmarès des entreprises dont le chiffre d’affaires a explosé au cours des dernières années.

Carburer aux déchets

Et si on transformait nos ordures en énergie renouvelable ? C’est le pari de plus en plus de municipalités québécoises qui produisent du gaz naturel à partir de leurs déchets. Une petite révolution s’amorce, une poubelle à la fois !

L’année où le monde a changé

Bien des événements emblématiques de notre époque partent du même point : 1979. Une année où sont survenus des bouleversements tels qu’on en subit encore les conséquences, soutient l’écrivain Amin Maalouf.

C’est mon cœur qui décide

L’année 2019 marque les 50 ans de la décriminalisation de l’homosexualité au Canada. Dans cet essai exclusif, l’auteur Simon Boulerice réfléchit au chemin parcouru depuis… et à celui qui reste à faire.

Le mystère du crâne inconnu

Il y a plus de 100 ans, un professeur a offert un crâne humain à l’Université McGill. D’où venait-il ? Et qu’est-ce que des restes humains viennent faire aujourd’hui dans un musée montréalais ? Notre collaborateur a voulu remonter le fil de l’histoire.

Chez nos chroniqueurs

Et bien plus encore, dont nos sections « Vie numérique », « L’entrevue » et « Décryptage ». Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets couverts dans le numéro de novembre ici.