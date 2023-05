Sommet Climat: Guilbeault annonce 275 000 arbres et 187 millions $ pour le climat

MONTRÉAL — De passage au Sommet Climat Montréal, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, annoncera mercredi un financement de 187 millions $ pour «faire avancer les priorités climatiques au Québec» et plus de 40 millions $ pour trois initiatives de plantation d’arbres dans la région de Montréal.

Le financement fédéral de 40 millions $, dans le cadre du programme national «2 milliards d’arbres», devrait permettre de planter plus de 275 000 arbres dans la région du Grand Montréal.

La première initiative, portée par la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) et l’Alliance forêt urbaine, vise à planter 200 000 arbres d’ici 2030 sur des terrains privés et institutionnels à travers «des milliers de projets» dans des cours d’école, des hôpitaux et des stationnements notamment.

Le fédéral doit investir 20 millions $ dans ce projet, un montant équivalent à ce que la Ville de Montréal financera. Un autre montant de 20 millions $ sera déboursé par d’autres municipalités de la région métropolitaine ou les arbres seront plantés.

La deuxième initiative, en collaboration avec la Ville de Montréal, devrait permettre de planter plus de 64 000 arbres en deux ans dans les secteurs de la ville qui sont sujets aux vagues de chaleur.

Les arbres devront servir à refroidir naturellement des îlots de chaleur, mais aussi à atténuer les impacts des inondations, réduire la pollution sonore et augmenter la biodiversité, dans 19 quartiers de la ville.

Pour ce projet, le gouvernement du Canada financera environ 20 millions $ alors que le gouvernement du Québec versera près de 11 millions $ et la Ville de Montréal 10 millions $.

«Nous savons que l’un des meilleurs outils dont nous disposons pour lutter contre le changement climatique est la nature. C’est aussi l’un de nos meilleurs outils pour construire des villes prospères et agréables à vivre. La plantation de plus d’un quart de million de nouveaux arbres à Montréal contribuera à tous égards à rendre la ville plus heureuse et la planète en meilleure santé», a indiqué le ministre Guilbeault dans un communiqué.

Le ministre de l’Environnement a également indiqué que le financement d’un troisième projet a permis la plantation de 11 000 arbres à Vaudreuil-Dorion en 2022.

Un programme critiqué

Il y a deux semaines, un rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable, Jerry V. DeMarco, avait critiqué le programme de plantation d’arbres du gouvernement fédéral.

Les libéraux avaient d’abord promis la plantation de deux milliards d’arbres, dans le but précis de capter le carbone, lors de la campagne électorale fédérale de 2019 et ont ensuite octroyé un budget de 3,2 milliards $ un an plus tard, pour y arriver.

Un audit des deux premières années de plantation indique qu’il semble que le gouvernement ne soit pas sur la bonne voie pour obtenir même quatre pour cent des arbres promis dans le sol d’ici la fin de 2030. De plus, le gouvernement canadien n’avait pas signé d’accords de projets à long terme avec les provinces ou les territoires pour remplir ses promesses.

187 millions $ pour des priorités climatiques

Le ministre Guilbeault annoncera également mercredi 187 millions $ pour «faire avancer les priorités climatiques au Québec».

De ce montant, près de 60 millions $ serviraient à aider les ménages à faible revenu de la province à abandonner le mazout domestique au profit d’options plus abordables pour répondre à leurs besoins énergétiques.

Un montant de 127 millions $ sera investi par le fédéral «pour soutenir des initiatives qui entraînent une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 et qui s’alignent sur les objectifs du Canada et du Québec en matière de carboneutralité d’ici 2050».

Plus de détails seront dévoilés lorsque le ministre de l’Environnement prendra la parole lors de la deuxième journée du Sommet Climat Montréal.

Le ministre Steven Guilbeault doit aussi annoncer, lundi, un financement de 1,5 million $ par l’entremise du Fonds municipal vert pour soutenir 18 initiatives locales au Québec.

Ces initiatives doivent permettre d’accroître «l’efficacité énergétique et la durabilité dans des domaines clés tels que le logement, les transports, les bâtiments municipaux et l’aménagement du territoire».