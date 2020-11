Sommet de l’APEC: le climat et le commerce avec le Canada à l’agenda de Trudeau

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau entend insister sur les bienfaits économiques de la lutte aux changements climatiques et sur les avantages de transiger avec le Canada lorsqu’il participera vendredi au Sommet des pays faisant partie de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC).

Les messages du chef du gouvernement canadien risquent toutefois d’être relégués au second plan derrière les inconvénients de la longue dispute politique et commerciale entre le Canada et la Chine, de même que les tensions entre la Chine et les États-Unis.

Il est prévu que le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump participent à la réunion virtuelle des chefs de gouvernement.

La Malaisie présidera le sommet qui se déroulera en ligne en raison de la crise sanitaire de la COVID-19. D’ailleurs, la pandémie figurera tout au haut de l’ordre du jour des participants; ses impacts économiques seront discutés, tout comme les lendemains de la crise.

La Chine, une douzaine d’autres pays d’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont à mettre au point une entente qui permettrait l’établissement de la plus grande zone mondiale de libre-échange.

Les États-Unis et le Canada n’en font pas encore partie; le premier ministre Trudeau a laissé entendre jeudi qu’il observerait le comportement de la Chine, signalant que malgré l’importance commerciale de ce pays pour l’économie mondiale, il doit mieux se conformer aux règles internationales.

Le sommet de l’APEC sera suivi en fin de semaine par le sommet des pays du G20 dont le pays-hôte sera l’Arabie saoudite.