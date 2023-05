Sommet du G7: des préoccupations soulevées face à la Chine et l’ingérence étrangère

HIROSHIMA, Japon — Les dirigeants des pays du G7 disent qu’ils n’ont pas l’intention de se séparer de la Chine ou de nuire à son économie, mais qu’ils travailleront ensemble pour en devenir moins dépendants.

C’est ce qu’indique leur communiqué publié samedi, qui comprend un passage sur la position des démocraties les plus puissantes du monde à l’égard de la Chine et sur la façon dont elles comptent contrer son influence croissante.

«Nos approches politiques ne visent pas à nuire à la Chine et ne visent pas non plus à contrecarrer le progrès économique et le développement de la Chine. Une Chine croissante qui respecte les règles internationales serait d’un intérêt mondial», indique le document.

Les dirigeants du G7 sont prêts à établir des relations «constructives» avec la Chine, mais ils prévoient également de se protéger en renforçant la résilience économique.

Le document contient également des dispositions sur l’ingérence étrangère, ce que le Canada a réclamé, selon un fonctionnaire.

Le fonctionnaire, qui a fourni l’information lors d’une séance d’information à l’intention des médias avant la publication du communiqué, a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau a soulevé la question au sommet avec d’autres dirigeants.

«Nous demandons à la Chine d’agir conformément à ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, et de ne pas mener d’activités d’ingérence visant à miner la sécurité de nos collectivités, l’intégrité de nos institutions démocratiques et notre prospérité économique», indique le document.

Le communiqué a été publié plus tôt que prévu pour permettre au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est arrivé à Hiroshima samedi, de témoigner en personne.

Sa visite survient après que les pays du G7 ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie vendredi.

Le communiqué des dirigeants indique qu’ils avaient l’intention de soutenir l’Ukraine face à la guerre de la Russie «aussi longtemps qu’il le faudra».

En plus de la publication du communiqué, le Canada a annoncé des investissements pour soutenir les populations des économies émergentes et des pays en développement.

Les centaines de millions de dollars annoncés serviront à lutter contre les changements climatiques, l’énergie, la sécurité alimentaire, entre autres.