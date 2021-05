Sommet Poutine-Biden: le Kremlin tempère les attentes

MOSCOU — Le Kremlin a cherché mercredi à tempérer les attentes en vue du sommet du mois prochain entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine, tout en soulignant l’importance de la rencontre sur fond de vives tensions entre les deux pays.

Le porte-parole de M. Poutine, Dimitri Peskov, a mis en garde contre toute attente d’une «remise du compteur à zéro» lors du sommet du 16 juin à Genève, rappelant que les différences entre Moscou et Washington sont trop profondes.

«On pourrait difficilement s’attendre à une entente sur des désaccords profonds en une seule rencontre», a-t-il dit lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes.

Les relations de la Russie avec les États-Unis et leurs alliés sont à leur plus bas depuis la fin de la guerre froide, en raison de l’annexion de la Crimée ukrainienne par la Russie en 2014, du soutien de Moscou aux rebelles qui sévissent dans l’est de l’Ukraine, de son ingérence dans les élections, d’attaques informatiques et d’autres irritants.

Le Kremlin nie avoir quoi que ce soit à se reprocher et affirme que les sanctions occidentales visent à freiner le développement de la Russie.

«Je mettrais en garde contre des attentes excessives concernant les résultats de la rencontre, mais l’événement est très important en termes pratiques, a dit M. Peskov. Il serait incorrect de sous-estimer l’importance de la rencontre.»

Le sommet de Genève clôturera le premier voyage international de M. Biden en tant que président, après un arrêt au Royaume-Uni pour un sommet du G7 et une participation au sommet de l’OTAN à Bruxelles.

Les deux leaders devraient notamment discuter du contrôle des armements, de la situation en Ukraine, du détournement cette semaine d’un vol par le Bélarus et des efforts des deux pays pour endiguer la pandémie de coronavirus.

La Maison-Blanche modère elle aussi les attentes en vue de la rencontre, affirmant qu’il est peu probable que le sommet de Genève soit le théâtre d’un déblocage spectaculaire.

L’administration Biden a souvent répété qu’elle souhaite une relation «stable et prévisible» avec Moscou. Au même moment, elle a interpellé M. Poutine en lien avec des allégations d’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine l’an dernier et concernant l’attaque informatique SolarWinds qui a ciblé au moins neuf agences américaines et à laquelle le Kremlin aurait participé.