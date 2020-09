Sommet Québec-Ontario: Legault veut créer un front commun interprovincial

SAINT-RAYMOND-DE-PORTNEUF, Qc — Le Québec veut s’associer à l’Ontario en vue de créer un front commun destiné à accroître la pression financière sur Ottawa.

Le premier ministre François Legault est déterminé à convaincre le gouvernement fédéral d’augmenter les paiements de transfert versés aux provinces pour la santé et les infrastructures, en ces temps de pandémie et de projet de relance de l’économie.

Dans un premier temps, accompagné de plusieurs de ses ministres, M. Legault se rendra à Mississauga, près de Toronto, mardi et mercredi, rencontrer son homologue ontarien, Doug Ford, afin de créer les bases de ce front commun interprovincial.

Par la suite, fin septembre, à Québec, une rencontre du Conseil de la fédération, réunissant tous les premiers ministres des provinces, servira à solidifier ce front commun interprovincial dressé devant Ottawa.

En conférence de presse, jeudi, dans Portneuf, le premier ministre Legault a réaffirmé que le gouvernement fédéral devait assumer une part beaucoup plus importante des dépenses des provinces affectées au réseau de la santé et à celui des infrastructures.

Les ministres du Québec qui seront présents au sommet Québec-Ontario sont Eric Girard (Finances), Christian Dubé (Santé et Services sociaux), Pierre Fitzgibbon (Économie et Innovation), Sonia LeBel (Conseil du Trésor) et François Bonnardel (Transports).

Mardi soir, M. Legault et son épouse vont souper avec M. Ford et son épouse.

Une conférence de presse des deux gouvernements est prévue mercredi.

Ensemble, l’Ontario et le Québec regroupent plus de 60 % de la population canadienne et ont généré en 2018 un produit intérieur brut (PIB) qui équivalait à plus de 50 % de l’activité économique du Canada.