Sommet sur le climat: des groupes pressent Trudeau d’aller au-delà des mots

MONTRÉAL — À la veille du Sommet sur le climat, qui réunira plusieurs dirigeants mondiaux, des groupes écologistes et syndicaux pressent le gouvernement Trudeau de faire preuve de plus d’ambition et d’assurer un leadership qui va au-delà des mots en matière de lutte contre les bouleversements climatiques.

Le Sommet sur le climat du président américain Joe Biden se tiendra le 22 avril, Jour de la Terre, ainsi que le 23 avril.

Au cours d’une conférence de presse conjointe mercredi, des groupes ont cherché à accroître la pression sur le premier ministre canadien pour qu’il adopte des mesures plus vigoureuses, même si elles sont difficiles politiquement, afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, plutôt que les 3 degrés vers lesquels on se dirige actuellement.

Ces mesures devraient toucher les transports, la cessation de la dépendance aux énergies fossiles, a plaidé Patrick Bonin, de Greenpeace Canada.

Bannir le plastique à usage unique n’est pas suffisant, a critiqué Rosalie Thibault, de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social.

Le secrétaire général de la FTQ Denis Bolduc a plaidé de son côté pour que les travailleurs dans les industries touchées, comme les cimenteries, les mines, l’industrie pétrolière, soient soutenus et consultés pour rendre leur entreprise moins polluante.