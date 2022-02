Sondage: 2 sur 3 contre la manifestation d’Ottawa, mais la frustration est palpable

OTTAWA — Près des deux tiers des Canadiens consultés dans un sondage d’opinion désapprouvent la manifestation contre les mesures sanitaires qui se déroule à Ottawa depuis plus de dix jours.

Parmi les répondants au sondage de la firme Léger, 44 % sympathisent toute de même avec la cause et les frustrations véhiculées par les protestataires.

Le vice-président exécutif de Léger, Andrew Enns, soutient que les résultats du sondage montrent l’ampleur des divisions au Canada, au point de croire que les manifestants ont possiblement exposé davantage que les préoccupations d’une petite minorité.

Ainsi, 65 % des répondants estiment que les convois de camionneurs qui se sont rendus à Ottawa représentent les intérêts d’une minorité égoïste qui ne pense pas aux milliers de Canadiens éprouvés par des reports de chirurgies et des délais de traitements causés par la pandémie de COVID-19.

D’autre part, 57 % des personnes interrogées soutiennent que les convois n’ont pas été organisés en opposition à l’obligation vaccinale pour les camionneurs, mais plutôt par des militants suprémacistes d’extrême-droite qui ont vu une occasion de faire valoir à haute voix leurs frustrations contre la société en général.

Un peu plus de la moitié des Canadiens ont dit avoir été apeurés par le déplacement des convois, car cela leur rappelait l’insurrection du Capitole, le 6 janvier 2021, à Washington.

Néanmoins, 44 % des personnes sondées approuvent l’énoncé suivant: « Je suis vacciné contre la COVID-19, mais je sympathise avec avec les inquiétudes et les frustrations mises de l’avant par les participants aux manifestations d’Ottawa. »

D’autre part, 44 % des gens croient que les premiers ministres fédéral et provinciaux « doivent partager le blâme pour les manifestations d’Ottawa car ils ont eu une attitude condescendante à l’endroit des Canadiens opposés à la vaccination obligatoire et aux mesures de confinement. »

Andrew Enns est d’avis que le sondage révèle de la frustration parmi une large proportion de la population à propos de la pandémie et de sa gestion par les autorités. Il croit que les convois de camionneurs ont fédéré cette frustration et l’ont cristallisée, et que les dirigeants doivent réaliser que le problème est possiblement plus important qu’ils ne le croient.

En ce qui a trait à la course naissante pour le leadership du Parti conservateur (PCC), 10 % des participants au sondage ont répondu que le député Pierre Poilievre devrait succéder à Erin O’Toole. Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a reçu 7 % des appuis.

La plupart des Canadiens ont toutefois dit qu’ils ne savaient pas qui devrait être le prochain chef.

Le sondage a aussi montré que si Pierre Poilievre prenait la direction des Conservateurs, la popularité du Parti libéral (PLC) reculerait de 33 % à 31 %.

Le sondage Léger a été réalisé auprès de 1546 adultes, du 4 au 6 février; aucune marge d’erreur ne peut lui être attribuée.