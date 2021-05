Sondage: améliorer les conditions de travail profiterait aux patients et élèves

MONTRÉAL — Une forte majorité de Québécois croit que l’amélioration des conditions de travail des employés dans la santé et l’éducation serait bénéfique pour les patients et pour les élèves, indique un sondage.

Ce sondage Crop, commandé par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), révèle que 91 % des personnes interrogées se sont dites d’accord avec l’énoncé: l’amélioration des conditions de travail du personnel en éducation et en santé serait bénéfique pour les services aux élèves et aux patients.

La même proportion, soit 91 % des Québécois interrogés, pense que l’amélioration des conditions de travail «est le meilleur moyen» pour attirer et retenir du personnel en santé et en éducation — réponses «tout à fait» et «plutôt» additionnées.

En entrevue, la présidente de la CSQ, Sonia Éthier, a dit retrouver dans ce sondage des éléments auxquels elle fait référence depuis plus d’un an que dure la négociation du secteur public.

«Ce sondage et les réponses qu’on y retrouve… ça démontre que c’est une négociation qui parle vraiment à la population», estime Mme Éthier.

«C’est un discours qu’on tient depuis longtemps. Même avant la pandémie, on décriait les conditions de travail et le lien qu’il faut faire avec l’importance de rendre les services à la population», ajoute la dirigeante syndicale.

«Tout le monde l’a vécu de très près pendant la pandémie. Tout le monde a constaté les problèmes criants, le problème de rétention dans le réseau, le manque de personnel, que ce soit dans le réseau de la santé ou encore de l’éducation», a affirmé Mme Éthier.

La centrale syndicale, comme d’autres organisations du secteur public, martèle depuis des années que le personnel en place est surchargé de travail, qu’il faut ajouter des ressources et améliorer les conditions de travail pour y attirer des travailleurs et garder en poste ceux qui y sont déjà.

De même, 95 % des personnes interrogées croient que les problèmes d’attraction et de rétention du personnel dans la santé et l’éducation existaient déjà avant la pandémie de la COVID-19.

«Le gouvernement est un peu au fait de tout ça. Ce n’est pas le premier sondage qu’on fait; on en a fait l’automne et l’hiver. Ça confirme vraiment que la population veut que le gouvernement investisse davantage dans les services publics», conclut Mme Éthier.

Autres statistiques d’intérêt

Autre fait intéressant: 76 % seraient d’accord avec l’idée d’augmenter les impôts des personnes plus fortunées afin d’offrir de meilleurs services à la population. L’expression «plus fortunées» n’y est toutefois pas définie.

Les gens ne sont pas si informés qu’on pourrait le croire concernant les négociations du secteur public. Ainsi, 77 % ont «entendu parler» des négociations. C’est donc dire que 23 %, soit près d’une personne sur quatre, n’en a pas entendu parler, bien qu’elles durent depuis plus d’un an et qu’elles concernent 550 000 employés de l’État.