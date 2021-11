Sondage au Canada: des rapprochements physiques plus répandus aux Fêtes de 2021

OTTAWA — Près de la moitié des Canadiens, 45 %, ont l’intention de larguer les mesures de distanciation physique lors du temps des Fêtes qui approche afin de distribuer les accolades et les poignées de main et d’embrasser les amis et les membres de la famille.

Un sondage Léger mené pour La Presse Canadienne précise que ces intentions se retrouvent parmi 50 % des répondants de l’Ontario et parmi 37 % de ceux de la Colombie-Britannique.

Chez les personnes âgées de 18 à 34 ans, le recours aux rapprochements est envisagé par 52 %.

La confiance attribuable à la vaccination fait en sorte que 49 % des répondants ne manifestent pas de crainte d’attraper le virus de la COVID-19. Entre-temps, le sondage indique que 51 % des Canadiens pensent que le pire de la pandémie est derrière eux.

Le vice-président exécutif de la firme Léger, Christian Bourque, perçoit chez les Canadiens une fatigue face aux mesures de restriction de la COVID-19. Même si une cinquième vague du coronavirus se manifeste dans plusieurs pays d’Europe, il croit qu’au Canada, les gens sont prêts à prendre des risques pendant les Fêtes.

Le sondage indique tout de même que 81 % des 1547 répondants respecteront les mesures sanitaires qui seront encore en place. Par exemple, 47 % des Canadiens demanderont aux autres personnes si elles ont été vaccinées avant de les inviter chez eux et seulement 35 % laisseront entrer des gens n’ayant pas été adéquatement inoculés.

Par ailleurs, 46 % des répondants ont dit qu’ils n’avaient pas l’intention de dépenser plus pour les Fêtes que l’année dernière. L’achat en ligne sera privilégié par 42 % des Canadiens alors qu’un peu plus du tiers fréquenteront les magasins.

Seulement 18 % des personnes interrogées envisagent de voyager en avion pour se rendre auprès de parents ou d’amis et 9 % ont le projet de prendre l’avion pour des vacances.

Ce sont les Québécois, à 77 %, qui sont les plus satisfaits au Canada des mesures prises par leur gouvernement provincial pour combattre la COVID-19. Le taux de satisfaction le plus faible, de 33 %, a été relevé en Alberta.

À l’échelle fédérale, 63 % des répondants approuvent les actions prises par le premier ministre Justin Trudeau.