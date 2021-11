Sondage au Québec: 52 % des ménages ont un chat ou un chien, du jamais vu

MONTRÉAL — Pour la première fois au Québec, il y aurait dans plus de la moitié des ménages, 52 %, un chat ou un chien.

Un sondage Léger précise que depuis le début de la pandémie de COVID-19, le nombre de chats et de chiens a augmenté d’environ 200 000 au Québec, à plus ou moins 3,25 millions.

Le sondage commandé par l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux précise que l’essentiel de cette croissance s’explique par la forte augmentation du nombre de chats présents dans 36 % des foyers comparativement à 31 % en janvier 2020.

L’enthousiasme à l’égard de l’adoption de chiens n’a pas été le même: leur représentation dans les foyers légèrement baissé, passant de 28 % à 25 %.

On évalue la population féline québécoise à 2,134 millions et la population canine à 1,118 million.

Le sondage a observé que 10 % des foyers québécois hébergent à la fois un chat et un chien et que 47 % des ménages avec des enfants possèdent au moins un chat comparativement à 33 % de ceux n’ayant pas d’enfants. D’autre part, 31 % des ménages avec des enfants possèdent au moins un chien comparativement à 22 % sans enfants.

Les chiens sont aussi populaires chez les hommes que chez les femmes, mais les chats ont la cote auprès de 42 % des femmes et de 31 % des hommes.

Les félins sont beaucoup plus en vogue chez les personnes âgées de 18 à 34 ans que chez les 55 ans et plus. La tendance est semblable pour les chiens, mais l’écart entre les plus jeunes et leurs aînés est plus faible.

Enfin, le sondage Léger a remarqué que c’est dans la communauté métropolitaine de Québec que les chats et les chiens sont les moins représentés dans les ménages.

Le sondage Léger a été réalisé du 24 au 27 septembre auprès de 1000 Québécois âgés de 18 ans ou plus. La marge d’erreur est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20.