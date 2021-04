Sondage COVID-19: 80 % des Canadiens veulent être vaccinés, une proportion en hausse

OTTAWA — Un nombre plus élevé que jamais de Canadiens ont l’intention de se faire vacciner contre la COVID-19, selon un nouveau sondage, qui a observé que la principale raison d’hésiter reste la sécurité des vaccins.

Au moins 80 % des 1504 Canadiens interrogés entre les 9 et 11 avril par la firme Léger et l’Association d’études canadiennes affichaient leur volonté de recevoir un vaccin. Cette proportion était en hausse constante, ayant été de 63 % en octobre, de 70 % en février et de 73 % au début du mois dernier.

Le sondage a relevé chez les répondants une proportion de 12 % qui refusent de se faire vacciner, la grande majorité parce qu’ils ne sont pas familiers avec les effets à long terme du produit, et de 9 % qui ignorent encore ce qu’ils feront.

Christian Bourque, vice-président exécutif chez Léger, observe que la confiance à l’égard des vaccins est directement proportionnelle au nombre de personnes qui se font vacciner sans incident.

D’ailleurs, l’optimisme des gens a augmenté malgré les liens possibles établis entre la formation de caillots sanguins et l’administration du vaccin Oxford-AstraZeneca. Au Québec, le gouvernement a ouvert plusieurs cliniques de vaccination sans rendez-vous qui offrent encore cette semaine ce vaccin, et leur fréquentation a été très élevée jusqu’ici.

Jusqu’ici, environ 7,3 millions de Canadiens ont été vaccinés, soit environ 20 % de la population.

D’autre part, en plein déferlement de la troisième vague de COVID-19, de moins en moins de gens croient que le pire de la crise sanitaire est derrière eux. Cette proportion, qui était de près de 33 % il y a deux semaines, a glissé à 15 % la semaine dernière.

La satisfaction des répondants du travail de leurs gouvernements a aussi reculé. À l’égard du gouvernement du Canada, elle a décliné de 58 % il y a deux semaines à 52 % la semaine dernière, alors que l’appui au gouvernement de l’Ontario a dégringolé de 55 % à 38 %.

Aucune marge d’erreur n’a pu être attribuée à ce sondage mené en ligne.