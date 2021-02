Sondage COVID-19: plusieurs mesures gouvernementales restent populaires

MONTRÉAL — Le volet d’une enquête portant sur les croyances et perceptions des Québécois à l’égard des mesures gouvernementales de protection contre la COVID-19 révèle que certaines de ces mesures recueillent un appui très élevé parmi les répondants.

Le sondage web mené du 5 au 17 février dernier pour l’Institut national de la santé publique (INSPQ) indique que le maintien de la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis au moins jusqu’en avril prochain est la mesure la plus populaire, atteignant une approbation de 87 % des personnes interrogées.

La mise en place de mesures préventives plus strictes pour la grande région de Montréal est en seconde place, 79 % des gens étant en sa faveur, alors que 77 % ont dit approuver que les policiers puissent donner facilement des contraventions aux personnes qui ne respectent pas les mesures pour prévenir la COVID-19.

Par la suite, 76 % des répondants favorisent le port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics extérieurs achalandés, tels les rues et les parcs, et 75 % des gens ont estimé que c’était une bonne chose de rouvrir les services et commerces non essentiels le 8 février dernier

L’INSPQ a observé que 74 % des répondants étaient favorables à la persistance du couvre-feu pour les prochaines semaines, comparativement à 68 % des personnes à qui la même question a été posée en janvier. L’acceptabilité de cette mesure a augmenté notamment chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans, selon l’INSPQ.

Les deux taux d’adhésion les plus faibles parmi les répondants, de 29 % chacun, ont été, d’une part, pour affirmer que le gouvernement et les médias exagéraient dans ce qui est déclaré et publié par rapport à la COVID-19, et d’autre part, pour déclarer qu’il était exagéré de rester chez soi pour se protéger contre le coronavirus.

À chacune des 12 questions de ce volet du sondage, le taux de personnes n’ayant su quoi répondre à été inférieur à 10 %. L’INSPQ conclut que les plus récents résultats des sondages réalisés durant la pandémie indiquent que l’adhésion aux mesures de prévention annoncées en janvier demeure élevée.

Depuis juillet dernier, 3300 adultes québécois répondent au sondage web de l’INSPQ chaque semaine. Les faits saillants sont présentés aux deux semaines et les résultats portent sur les réponses d’environ 6600 participants.