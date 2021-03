Sondage: la COVID-19 influence les modes de consommation au Canada

OTTAWA — Une nouvelle étude publiée mardi par Paiements Canada indique que la pandémie de COVID-19 influe toujours sur les habitudes de consommation et d’achat au pays.

Un sondage mené en décembre par la firme Léger indique qu’environ 58 % des répondants ont déclaré acheter moins, comparativement à 61 % trois mois plus tôt.

L’étude illustre que de septembre à décembre, la proportion de Canadiens ayant déclaré qu’ils utilisaient de l’argent comptant moins souvent est passée de 57 % à 53 %. La proportion de répondants préférant ne pas manipuler d’argent comptant a aussi reculé pendant la même période, de 42 % à 37 %.

Cependant, le pourcentage de répondants utilisant moins les guichets automatiques a légèrement augmenté, de 64 % à 67 %.

En parallèle, le sondage constate une préférence de plus en plus forte pour les modes de paiement sans contact. En effet, en décembre, 47 % des Canadiens employaient plus souvent le paiement par carte de crédit sans contact et 42 % optaient plus souvent pour le paiement par carte de débit sans contact.

D’autre part, 33 % des répondants utilisaient leur carte de crédit plus souvent qu’avant la pandémie et 25 % avaient plus souvent recours au virement électronique.

Le sondage Léger a été réalisé auprès de 1504 Canadiens âgés de 18 ans et plus entre les 3 et 16 décembre.