Sondage: la nomination de Mary Simon souligne les divisions linguistiques

MONTRÉAL — Un récent sondage d’Angus Reid révèle des différences de perception marquées entre les francophones et les anglophones du pays concernant la nomination de Mary Simon au poste de gouverneure générale du Canada. La femme de 74 ans originaire du Nunavik dans le nord du Québec parle l’inuktitut et l’anglais, mais ne maîtrise pas le français.

Selon le coup de sonde d’Angus Reid, 68% des Canadiens sont d’accord avec la nomination de Mary Simon, mais cette donnée cache des différences régionales et linguistiques importantes.

Au Québec, la moitié, 49 %, de ceux interrogés se sont déclaré «d’accord avec sa nomination» tandis que plus d’un tiers, 35 %, ne sont «pas d’accord».

Toutefois, une minorité de francophones du Québec, 40%, sont d’accord avec cette nomination, alors que les anglophones du Québec sont favorables à ce choix à 81%.

On lui a « refusé la chance d’apprendre le français »

Mme Simon a une longue carrière diplomatique ; elle a notamment été ambassadrice du Canada au Danemark.

Elle est devenue, au début du mois de juillet, la première Autochtone à être nommée pour occuper le poste de représentante de la reine au Canada, à un moment où des centaines de tombes anonymes étaient retrouvées sur les sites d’anciens pensionnats fédéraux pour Autochtones.

Dans son premier discours, le 6 juillet, lors de l’annonce de sa nomination, Mme Simon a parlé en inuktitut et en anglais, sauf pour une courte phrase en français, lue avec peine. Elle a expliqué que son bilinguisme est en inuktitut et en anglais, que dans les écoles du gouvernement fédéral au Québec, dans les années 1950, on lui avait « refusé la chance d’apprendre le français ».

Un millier de plaintes au commissaire aux langues officielles

Mais une semaine après sa nomination, le commissaire aux langues officielles avait reçu environ 200 plaintes. Le 19 juillet, avec plus de 400 plaintes reçues, le commissaire Raymond Théberge annonce que ces plaintes ont été analysées et qu’elles étaient recevables. Il a donc annoncé la tenue d’une enquête formelle dans ce dossier.

Depuis l’ouverture de l’enquête, le nombre de plaintes a dépassé le millier.

Les Autochtones sont plutôt d’accord avec la nomination

La plupart des répondants qui s’identifient comme Autochtones ou comme membres d’une minorité visible sont moins contrariés par le manque de maîtrise du français de la nouvelle représentante de la reine.

En effet, les deux tiers, 66 %, de chacun de ces groupes se disent d’accord avec sa nomination.

Des divisions selon l’allégeance politique

Le sujet divise également les Canadiens, dans une certaine mesure, selon des lignes partisanes.

La majorité des répondants qui ont déjà voté pour les libéraux ou le NPD, tant au Québec que dans le reste du Canada, approuve la nomination de Mary Simon, même si elle ne maîtrise pas le français.

Ceux qui ont voté pour le Bloc québécois sont les opposants les plus farouches à la décision de Justin Trudeau, alors que 57 % d’entre eux désapprouvent la nomination de Mary Simon.

Ceux qui ont déjà voté pour les conservateurs sont, pour leur part, partagés au sujet de ce choix à travers le prisme du bilinguisme.

Les deux tiers, 67 %, des électeurs conservateurs hors Québec sont d’accord avec le choix de Mary Simon, tandis que la moitié de ceux de la belle province ne sont pas d’accord.

L’Institut Angus Reid a mené ce sondage en ligne du 25 juillet au 30 juillet 2021, parmi un échantillon aléatoire représentatif de 2 049 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid.

Pour des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporte une marge d’erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.