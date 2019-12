Sondage: la participation aux soldes de l’après-Noël monte en général au Québec

MONTRÉAL — Un sondage démontre que les achats de l’Après-Noël demeurent importants pour les Québécois.

Le sondage publié cette semaine par le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) en collaboration avec la firme L’Observateur révèle que si les dépenses estimées des consommateurs québécois ont été de 2,2 milliards $ avant Noël, elles devraient tout de même s’élever à environ 600 millions $ après Noël.

Le sondage sur la répartition des dépenses du temps des Fêtes des Québécois en 2019 démontre que les consommateurs magasinent sur une période un peu plus longue, notamment depuis l’apparition du phénomène du vendredi fou.

Leur taux de participation aux soldes de l’Après-Noël a été mesuré à 33 pour cent en 2016 et lors des deux années suivantes, à 27 pour cent et 38 pour cent, respectivement. Il devrait être de 48 pour cent cette année, selon le sondage.

Pendant la même période, le nombre de consommateurs participant aux soldes de l’Après-Noël est passé de 2,2 millions à une estimation de 3,1 millions cette année. Le sondage affirme cependant que la proportion des achats de l’Après-Noël sur le web, qui était de 31 pour cent en 2017, devrait reculer à 28 pour cent cette année.

En ce jour de réouverture de plusieurs magasins pour le traditionnel Boxing Day, les articles les plus populaires devraient être, dans l’ordre, les vêtements et accessoires de mode, les produits électroniques, les divertissements et les produits informatiques.

Selon le ministère de l’Économie et de l’Innovation, la conformité des heures d’ouverture le 26 décembre des établissements de vente au détail et de ceux d’alimentation de grande surface, sans restriction de personnel, est de 13h00 à 21h00. Certains magasins de l’une ou l’autre de ces catégories ont toutefois ouvert leurs portes dès jeudi matin, dans des secteurs désignés.

Le sondage WEB a été réalisé entre le 3 et le 10 décembre 2019 auprès 726 répondants.

La marge d’erreur est de 3,7%, 19 fois sur 20.