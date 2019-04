Sondage Léger pour La Presse canadienne: les conservateurs avancent, Scheer non

OTTAWA — À moins de six mois de l’élection fédérale d’octobre, les Canadiens flirtent avec l’idée de voter conservateur, mais ne sont toujours pas convaincus par celui qui dirige le parti.

Et puis ce rapprochement entre les électeurs et les troupes d’Andrew Scheer ne se remarque pas au Québec où les libéraux et Justin Trudeau continuent de récolter les meilleurs scores.

C’est ce que révèle un sondage Léger effectué pour La Presse canadienne. Un échantillon non probabiliste de 1522 Canadiens a été interrogé en ligne du 18 au 22 avril.

À la question sur les intentions de vote, les conservateurs – après répartition des indécis – récoltent 40 pour cent. Les libéraux se contentent de 27 pour cent. Les néo-démocrates sont presque à égalité avec les Verts à 12 et 11 pour cent.

Mais quand on demande «Lequel des chefs des partis politiques fédéraux ferait le meilleur premier ministre du Canada?», ils ne sont que 25 pour cent à répondre Andrew Scheer et 20 pour cent à répondre Justin Trudeau.

M. Scheer était déjà devant M. Trudeau au dernier coup de sonde, en mars.

«Mais il n’a pas vraiment de gains réels depuis ce temps-là. Autrement dit, les conservateurs gagnent en intentions de vote mais pas M. Scheer, lui, personnellement», remarque Christian Bourque, vice-président exécutif et associé de Léger.

M. Bourque suppose que cela peut s’expliquer par le fait que M. Scheer, élu chef conservateur depuis bientôt deux ans, est encore «méconnu ou peu connu».

Il doit encore «se définir», de l’avis de M. Bourque. «Et ça, ça risque de n’être pas si facile que ça dans les six mois qui restent.»

D’autant plus que les libéraux s’acharnent à en peindre un portrait très peu flatteur. Ainsi, a-t-on vu ces dernières semaines aux Communes, les libéraux reprocher à répétitions au chef conservateur d’avoir partagé une scène avec une personnalité connue de l’extrême droite. Et les élus libéraux reprendront leurs pinceaux lundi pour trois semaines consécutives de travaux parlementaires.

Le sondeur note également que l’appui aux conservateurs est plutôt mou.

Lorsqu’on demande à l’électeur lequel du Parti conservateur ou du Parti libéral ferait le meilleur gouvernement fédéral, les libéraux obtiennent 30 pour cent, note semblable aux intentions de vote qu’ils récoltent. Mais les conservateurs n’ont que 25 pour cent, très loin du 40 pour cent de leurs intentions de vote. Et ils sont 39 pour cent à répondre «je ne sais pas».

«Il est là le problème» pour les conservateurs, dit M. Bourque.

«Ceux qui disent je voterais pour eux mais je ne sais pas si c’est eux qui feraient le meilleur gouvernement, c’est du vote qui semble relativement mou», explique le sondeur.

«Entre l’intention de vote et ceux qui sont convaincus qu’on se porterait mieux sous un régime conservateur, il reste un écart qui me semble significatif», insiste-t-il.

Trudeau encore en tête au Québec

Au Québec, Andrew Scheer se bat pour la seconde place avec Yves-François Blanchet. Le Parti conservateur et le Bloc québécois récoltent chacun 23 pour cent des intentions de vote des électeurs québécois, selon le sondage Léger. Le Parti vert, à 9 pour cent, dépasse les 6 pour cent du Nouveau parti démocratique (NPD).

Les libéraux de Justin Trudeau, eux, sont à 31 pour cent au Québec, une baisse par rapport aux 40 pour cent d’il y a quelques mois.

«Toute l’histoire Wilson-Raybould s’est jouée un peu différemment dans les médias au Québec comparativement au reste du Canada», analyse M. Bourque pour expliquer la différence québécoise.

«Le spin a été un peu différent ici. Donc ça a peut-être fait un peu moins mal, quoiqu’il perd quand même des plumes», remarque le sondeur en parlant de M. Trudeau qui a fini par expulser de son caucus les ex-ministres Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin.

Les changements dans l’humeur des électeurs sont plus marqués en Ontario où ils seraient maintenant 39 pour cent à préférer les conservateurs. Et c’est l’Ontario qui devrait inquiéter davantage les libéraux, selon M. Bourque.

«C’est surtout en Ontario que s’est faite la perte au cours des deux derniers mois. Là où ils étaient à égalité il y a à peine huit semaines, en ce moment ce qu’on voit c’est que les conservateurs prennent de l’avance en Ontario de façon assez importante. Et on sait qu’avec le nombre de sièges en Ontario, c’est là où se gagne ou se perd un gouvernement.»

À qui profite le phénomène vert?

Le sondeur remarque que le Parti vert maintient un score dans les deux chiffres, phénomène nouveau.

«C’est rare qu’on voyait les verts aussi souvent, aussi longtemps, et chez autant de sondeurs, en haut des 10 pour cent. Donc c’est sûr que là-dedans il y a un certain vote libéral, il y a du vote NPD, donc Mme May pourrait peut-être gâter la fête pour certains», prévoit-il.

Si Elizabeth May ne traduit pas cette popularité en sièges à Ottawa en octobre, elle pourrait, selon M. Bourque, nuire aux candidats libéraux et néo-démocrates et favoriser ainsi l’élection d’un plus grand nombre de députés conservateurs.