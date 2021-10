Sondage: les foyers de soins de longue durée n’offrent pas de soins sûrs et fiables

OTTAWA — Les foyers de soins de longue durée canadiens n’offrent pas actuellement de soins sûrs et fiables, et ils devraient donner la priorité aux besoins et aux droits des résidents, selon les répondants d’un sondage qui contribuera à façonner de nouvelles normes de soins.

L’enquête a été menée par le National Institute on Ageing et sera transmis au Comité technique sur les normes nationales des services de soins de longue durée de la Health Standards Organization, qui élabore de nouvelles normes nationales.

Sur les 16 093 personnes qui ont répondu au sondage, 67,3 % ne croyaient pas que les foyers de soins de longue durée au Canada offraient des soins sûrs, fiables et de haute qualité.

Ce nombre était plus élevé, à 75,7 pour cent, pour les personnes qui se sont identifiées comme membres de la famille, amis ou aidants non rémunérés d’un résident d’un établissement de soins de longue durée.

L’an dernier, le gouvernement libéral minoritaire a demandé à la Health Standards Organization de mettre à jour ses normes de soins de longue durée.

La première version des nouvelles normes devrait être rendue publique au début de l’année prochaine.