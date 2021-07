Sondage: les libéraux en avance sur les conservateurs chez les électeurs convaincus

OTTAWA — Un nouveau sondage place les libéraux de Justin Trudeau tout juste devant le Parti conservateur chez les électeurs convaincus de leur choix lors du prochain scrutin fédéral.

Ce sondage mené en ligne par Léger et l’Association d’études canadiennes indique que 33 % des électeurs décidés ont l’intention d’accorder leur vote aux libéraux, contre 30 % pour les conservateurs et 19 % pour le Nouveau Parti démocratique (NPD).

Selon le vice-président exécutif de Léger, Andrew Enns, ces chiffres laissent croire que les libéraux seraient susceptibles de former le prochain gouvernement si le premier ministre Justin Trudeau décidait de déclencher des élections. Il n’est toutefois pas possible de déterminer si une majorité de sièges est accessible ou non.

Les données montrent une avance de six points pour les libéraux chez les électeurs convaincus en Ontario, mais au Québec, la lutte est très serrée avec le Bloc québécois et en Colombie-Britannique, c’est une lutte à trois qui se joue avec les conservateurs et les néo-démocrates.

Cette enquête en ligne a rejoint 1518 répondants canadiens adultes entre le 2 et le 4 juillet 2021. Il est impossible de déterminer la marge d’erreur puisque les échantillons de répondants en ligne sont considérés comme étant non probabilistes.