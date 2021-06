Sondage: maintien de mesures sanitaires espéré par les deux tiers des Canadiens

OTTAWA — Un sondage mené il y a quelques jours par la firme Léger démontre que 69 % des Canadiens sont d’avis que les gouvernements ne devraient pas lever toutes les restrictions sanitaires imposées lors de la pandémie de COVID-19.

Le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque, croit que les Canadiens resteront prudents tant que la campagne de vaccination ne sera pas terminée ou, à tout le moins, tant que les gouvernements n’auront pas atteint leurs objectifs sanitaires, probablement dans plusieurs semaines.

Le sondage réalisé en collaboration avec l’Association d’études canadiennes entre les 18 et 20 juin ajoute que la santé mentale de 63 % des répondants a souffert depuis le début de la pandémie.

Christian Bourque a constaté que 36 % des gens ont fait moins d’exercice physique, que 39 % ont pris du poids, que 16 % ont augmenté leur consommation d’alcool et 9 % leur usage de cannabis.

Parmi les 39 % de Canadiens qui ont engraissé, la prise de poids a été de 16 livres, en moyenne.

De plus, 6 % des répondants ont admis avoir davantage joué en ligne lors de la crise sanitaire, en moyenne de plus de 74 $ par semaine de plus. Malgré une certaine détresse, 59 % des Canadiens sont optimistes pour l’année à venir, surtout les plus jeunes et ceux qui vivent en régions urbaines.

Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 1542 Canadiens d’âge adulte; aucune marge d’erreur n’a pu être calculée.