Sony devient le fournisseur exclusif d’appareils photo pour La Presse Canadienne

MONTRÉAL — La Presse Canadienne a choisi Sony Electronics comme fournisseur exclusif d’appareils photo.

L’entente signifie que les photojournalistes et vidéastes de la PC seront équipés d’appareils et d’objectifs Sony, notamment des produits Alpha 1, Alpha 9 II et Handycam.

L’agence de presse nationale compte plus de 180 journalistes à travers le pays et produit du contenu d’information multimédia bilingue en temps réel publié par les principaux médias numériques, audiovisuels et imprimés au Canada.

«La technologie innovante de Sony contribuera à enrichir grandement notre journalisme visuel», a déclaré lundi le président de La Presse Canadienne, Malcolm Kirk.

«Plus de 600 clients médias comptent sur les archives en ligne de CP Images, la destination incontournable pour trouver du contenu récent et des archives de personnalités, lieux et événements qui ont marqué l’actualité.

«C’est pourquoi nous recherchions plus qu’un simple fournisseur de caméras. Nous avions besoin d’un véritable partenaire engagé à nous aider à fournir un journalisme visuel de premier ordre.»

Le directeur national et directeur des ventes de Sony Canada, Mark Saddleton, a affirmé que l’entreprise est honorée d’annoncer sa collaboration avec La Presse Canadienne.

«Les journalistes de la PC sont aux premières loges pour les plus grands événements au Canada dans les domaines de la politique, du sport et du divertissement. Nous sommes ravis de les aider à produire du contenu visuel de haute qualité», a ajouté M. Saddleton.

Megan Leach, qui est responsable des journalistes visuels de la PC et qui dirige le service de planification, a mentionné que l’entente apportera de la cohérence à la couverture de la PC. En effet, pour la première fois, tous les photographes et journalistes utiliseront la même marque d’appareils photo.

Elle a expliqué que les appareils photo sont également plus légers et utilisent une technologie qui permet aux photographes de travailler plus discrètement.

«Sony nous fournira des équipements légers, ce qui facilitera le travail de nos photojournalistes même lorsqu’ils se trouvent dans des situations hostiles et dans des conditions météorologiques extrêmes, le tout sans sacrifier la qualité d’image», a souligné Mme Leach.

«Nos journalistes apprécient vraiment la façon dont les performances silencieuses de la caméra leur permettent de rester discrets dans leur travail.»

Sony Europe a annoncé un partenariat similaire en août 2021 avec l’agence de presse PA Media Group, basée au Royaume-Uni et en Irlande.

L’entreprise a aussi conclu un accord de deux ans avec l’Associated Press en juillet 2020 visant à fournir à ses photojournalistes de nouvelles caméras.