Sort des aînés en CHSLD: les partis d’opposition à Québec montent le ton

QUÉBEC — Pour une rare fois lundi, l’opposition officielle a osé remettre en question les actions du gouvernement Legault en temps de crise sanitaire.

Jusque-là, le Parti libéral du Québec (PLQ) s’était toujours gardé de critiquer le gouvernement caquiste pour sa gestion de la crise.

Mais devant «l’horreur» vécue par les résidents du CHSLD Herron à Lachine, le chef de l’opposition officielle, Pierre Arcand, a choisi d’intervenir en publiant une lettre ouverte.

La lettre, dont La Presse canadienne a obtenu copie, s’intitule «Des inquiétudes depuis plusieurs semaines».

En entrevue lundi, M. Arcand a demandé au gouvernement d’être plus transparent quant à l’état des lieux pour chacun des CHSLD, tant publics que privés, et de donner l’heure juste à la population.

La résidence Herron compte à elle seule 31 décès. Le CHSLD Ste-Dorothée à Laval, les résidences Floralies à Lasalle, le centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci à Montréal et le CHSLD Laflèche à Shawinigan sont également durement éprouvés.

Pierre Arcand affirme que les députés avaient entendu parler des problèmes de gestion du matériel de protection, et de la peur des travailleurs d’évoluer dans ces milieux, et qu’ils ont relayé ces informations au premier ministre ainsi qu’aux ministères de la Santé et des Aînés.

«Nous observions un décalage entre les informations qui étaient transmises en point de presse et les informations qui nous parvenaient sur le terrain», affirme le chef libéral dans sa lettre ouverte.

Pour lui, il ne s’agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit, ni d’excès de partisanerie. Il refuse en outre de faire porter le blâme à l’ancien gouvernement libéral.

Une réflexion collective s’impose au sortir de cette crise sur la manière dont le Québec souhaite traiter ses aînés, dit-il, faisant écho aux propos du premier ministre. Entre-temps, «les citoyens ont droit à une mise à jour de l’information pendant que nous sommes dans l’œil de la tempête».

Lundi, le député péquiste Harold LeBel a également publié une lettre ouverte intitulée «Aînés et COVID-19: comment a-t-on pu en arriver là», dans laquelle il déplore que certains aînés aient été complètement abandonnés.