Sort des aînés en CHSLD: l’opposition officielle monte le ton

QUÉBEC — Pour une rare fois lundi, l’opposition officielle a osé remettre en question le travail du gouvernement Legault en temps de crise sanitaire. Elle exige à présent qu’il rende des comptes à l’Assemblée nationale.

Jusque-là, le Parti libéral du Québec (PLQ) s’était toujours gardé de critiquer le gouvernement caquiste pour sa gestion de la crise de la COVID-19.

Mais devant «l’horreur» vécue par les résidents du CHSLD privé Herron, à Dorval, le chef de l’opposition officielle, Pierre Arcand, a choisi d’intervenir lundi en publiant une lettre ouverte.

La lettre, dont La Presse canadienne a obtenu copie et qui paraît après un week-end de Pâques où les libéraux ont tenu deux réunions, s’intitule «Des inquiétudes depuis plusieurs semaines».

«Nous croyons qu’il doit y avoir une plus grande transparence quant à l’état des lieux pour chacun des CHSLD tant publics que privés, peut-on y lire. Ces informations auront pour effet de donner l’heure juste au public.»

Une enquête policière a récemment été déclenchée concernant la situation au CHSLD Herron, où pas moins de 31 décès ont été enregistrés sur un total de 150 résidents depuis le 13 mars.

Le CHSLD Ste-Dorothée à Laval, les résidences Floralies à Lasalle, le centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci à Montréal et le CHSLD Laflèche à Shawinigan sont également durement éprouvés par la crise.

Bien que pressé de questions à ce sujet, M. Legault n’a toujours pas dévoilé le portrait précis de la situation dans chacun des 2600 établissements pour personnes âgées de la province.

En entrevue avec La Presse canadienne lundi, M. Arcand a exigé du premier ministre qu’il rende des comptes à l’Assemblée nationale.

Il dit se questionner notamment sur la décision de libérer 8000 lits dans les hôpitaux, alors que c’est dans les résidences pour personnes âgées que le pire s’est produit.

«Depuis le 12 mars dernier, il n’y a pas eu de reddition de comptes du gouvernement à l’Assemblée nationale, a déploré le chef libéral. On est quand même toujours en démocratie!»

«Oui, on a un rôle de collaboration avec le gouvernement, (…) mais il est clair qu’un moment donné le gouvernement, de par sa nature, doit rendre des comptes et il devra le faire le plus vite possible», a-t-il renchéri, en proposant la tenue de débats virtuels.

L’Assemblée nationale doit rouvrir ses portes le 21 avril prochain, mais des discussions se poursuivent entre les partis afin de prolonger cette fermeture.

«On a des dizaines et des dizaines de questions à poser au gouvernement et (…) il va falloir trouver au cours des prochaines semaines le forum approprié pour le faire», insiste Pierre Arcand.

Pour lui, il ne s’agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit, ni d’excès de politique partisane. Il rejette en outre l’accusation selon laquelle l’ancien gouvernement libéral aurait laissé la situation dans les CHSLD se détériorer.

Une réflexion collective s’impose au sortir de cette crise sur la manière dont le Québec souhaite traiter ses aînés, dit-il, faisant écho aux propos du premier ministre Legault. Entre-temps, «les citoyens ont droit à une mise à jour de l’information pendant que nous sommes dans l’œil de la tempête».

Lundi, le député péquiste Harold LeBel a également publié une lettre ouverte intitulée «Aînés et COVID-19: comment a-t-on pu en arriver là», dans laquelle il déplore que certains aînés aient été complètement abandonnés.

Legault ne veut pas débattre avec les oppositions

Le premier ministre a balayé la demande de M. Arcand lundi en conférence de presse. Il a indiqué qu’il n’avait aucune intention de débattre avec les partis d’opposition pendant la crise de la COVID-19.

Il a affirmé tenir deux réunions téléphoniques par semaine avec les chefs d’opposition, à tous les lundis et jeudis, durant lesquelles il dit prendre le temps de répondre à leurs questions.

M. Legault demande par ailleurs aux partis d’opposition de laisser travailler ses ministres. «Je ne pense pas que ce serait une bonne idée (…) de prendre des heures pour répondre aux questions», a-t-il dit.

«Je discute avec les chefs d’opposition de certaines méthodes alternatives pour qu’ils puissent poser des questions à certains ministres, mais comme je leur répète depuis quelques jours, pour l’instant, je ne pense pas que c’est une bonne idée. Il faut tout concentrer les énergies de nos ministres à régler la crise plutôt que de répondre aux questions», a-t-il ajouté.

M. Legault rappelle que de toute façon, il se rend disponible presqu’à tous les jours pour répondre aux questions des journalistes. Il a suggéré aux partis d’opposition de passer par les journalistes pour poser leurs questions.

«Je suis certain que les chefs d’opposition pourraient vous en passer quelques-unes», a-t-il lancé aux correspondants parlementaires présents dans la salle.