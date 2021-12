Sort incertain d’un monument prodémocratie à l’Université de Hong Kong

HONG KONG — Un monument dans le hall de l’Université de Hong Kong qui commémorait le massacre de la place Tiananmen en 1989 a été enveloppé d’un caisson par des travailleurs, mercredi soir, ce qui suscite des craintes quant à l’avenir de l’oeuvre, alors que les autorités de la ville répriment la dissidence.

Le «Pilier de la honte» est constitué de 50 corps déchirés et tordus empilés les uns sur les autres, sur huit mètres de haut. La sculpture avait été créée par l’artiste danois Jens Galschiot pour commémorer ceux qui ont perdu la vie lors de la sanglante répression militaire contre les militants prodémocratie sur la place Tiananmen, à Pékin, le 4 juin 1989.

Mais le monument est devenu sujet de controverse en octobre, lorsque l’université a exigé qu’il soit retiré, même si cette décision a suscité une vive réaction des militants et des groupes de défense des droits de la personne. L’artiste Galschiot avait proposé de ramener le monument au Danemark, à condition qu’il bénéficie de l’immunité judiciaire de la loi sur la sécurité nationale, mais le sculpteur n’a pas réussi jusqu’à présent.

Et mercredi soir, des travailleurs ont enveloppé le monument d’un caisson. Des bruits de perceuse et d’outils pouvaient être entendus derrière les panneaux et des gardes patrouillaient tout autour.

En octobre, l’université a informé l’association de Hong Kong qui organisait une veillée aux chandelles en appui au mouvement prodémocratie en Chine qu’elle devait retirer la statue, à la suite d’une «récente évaluation des risques et des avis juridiques». Mais l’association a répondu qu’elle s’était dissoute et qu’elle ne possédait pas la sculpture. L’université a été invitée à parler plutôt à son créateur.

Contacté par l’Associated Press, le sculpteur Galschiot a déclaré qu’il n’avait appris que mercredi, par les médias, ce qui arrivait à sa sculpture. «Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé, mais je crains qu’ils ne la détruisent», a-t-il déclaré. «C’est ma sculpture, elle m’appartient.»

Répression

Le différend sur le «Pilier de la honte» survient alors que les autorités de Hong Kong répriment la dissidence politique dans la ville, à la suite de la mise en œuvre d’une loi sur la sécurité nationale qui semblait cibler une grande partie du mouvement prodémocratie.

Cette loi sur la sécurité, qui interdit la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion étrangère pour intervenir dans les affaires de la ville, a été imposée par Pékin à Hong Kong après des mois de manifestations antigouvernementales en 2019.

Plus de 100 personnalités et militants prodémocratie ont depuis été arrêtés en vertu de cette loi qui, selon ses opposants, fait reculer les libertés promises à Hong Kong lors de sa rétrocession à la Chine par les Britanniques.

Le «Pilier de la honte» se trouvait à l’origine dans le parc Victoria de Hong Kong, avant d’être installé à demeure à l’Université de Hong Kong. Chaque année, le 4 juin, les membres de l’ancienne association étudiante HKU nettoyaient la statue pour commémorer le massacre de la place Tiananmen en 1989. Hong Kong et Macao étaient auparavant les seuls endroits sur le sol chinois où la commémoration de la répression de Tiananmen était autorisée.

Au cours des deux dernières années, la veillée annuelle aux chandelles à Hong Kong avait été interdite par les autorités, qui ont invoqué la pandémie.