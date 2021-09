Sortie de route mortelle à Val-d’Or: la victime est une quinquagénaire de la région

VAL-D’OR, Qc — Une femme a perdu la vie après une sortie de route survenue samedi soir à Val-d’Or, dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les services d’urgence ont été avisés vers 22 h 00 d’un accident qui venait de se produire sur la route 111, à proximité du chemin Rousseau.

«Pour des raisons qui demeurent encore inconnues pour le moment, la conductrice, qui était seule à bord de son véhicule, a perdu la maîtrise de celui-ci pour faire une sortie de route et d’effectuer un ou plusieurs tonneaux», a indiqué la sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon les premières informations, la femme a été éjectée du véhicule. Elle a transporté vers un centre hospitalier de la région, où elle a succombé à ses blessures.

Rien ne porte à croire pour le moment que la vitesse ou l’alcool seraient en cause dans cette embardée mortelle.

«Un enquêteur en scène de collision s’est rendu sur les lieux afin d’éclaircir les causes et circonstances entourant l’évènement. La route 111 a été fermée pendant un certain temps pour lui permettre de faire son travail», a précisé la sergente St-Pierre.

La victime est une femme dans la cinquantaine de Val-d’Or.

L’enquête de la SQ se poursuit.