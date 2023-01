Sortie de route spectaculaire d’un camion de 53 pieds sur l’autoroute 30 à Léry

LÉRY, Qc — Un camionneur a été grièvement blessé lors d’une embardée spectaculaire sur l’autoroute 30 près de Châteauguay, en Montérégie.

L’homme était au volant d’un camion de 53 pieds lorsqu’il en a perdu le contrôle, vers 5 h 00, samedi matin alors qu’il circulait sur l’autoroute 30 en direction est à la hauteur de Léry.

«C’est un camionneur qui circulait sur l’autoroute 30, d’abord en direct est. Il a fait une sortie de route sur la gauche, traversé le terre-plein central, traversé les voies en direction ouest pour terminer sa course dans le fossé de droite en direction ouest», a précisé la sergente Audrey-Ann Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

«Heureusement, il n’est entré en collision avec aucun autre véhicule. Toutefois, l’homme avait quand même des blessures graves», a rapporté la porte-parole de la SQ. Son état s’était stabilisé plus tard en matinée.

Le secteur était à éviter aux automobilistes puisque l’autoroute 30 était fermée, en direction ouest, entre le chemin de la Haute-Rivière, à Châteauguay et la rue de la Gare, à Léry, pour une durée indéterminée.

«On parle d’une fermeture qui pourrait durer encore quelques heures. D’abord, pour l’enquête collision qui tire à sa fin. On va devoir aussi remorquer le véhicule lourd en question», a affirmé Audrey-Ann Bilodeau.

Le camion transportait un chargement de batteries. Il n’y a eu aucun déversement chimique outre celui du réservoir à essence du camion.

«À première vue, l’alcool ne semble pas en cause. On va tenter de déterminer la raison pour laquelle ce conducteur a fait une sortie de route et traversé ainsi toutes les voies», a souligné la sergente Bilodeau.

L’enquête de la SQ suit son cours.