Soupçonné d’être derrière QAnon, Ron Watkins se présente aux élections du Congrès

PHÉNIX — Ron Watkins, l’une des figures les plus importantes du mouvement complotiste QAnon, a déclaré lundi qu’il se présentait aux élections du Congrès en Arizona parce que l’État est à l’avant-garde du combat mené par de nombreux républicains qui remettent en doute les résultats des élections présidentielles de 2020.

De nombreuses personnes croient que Ron Watkins est le responsable des messages postés par «Q» sur internet pendant la présidence de Donald Trump.

Celui qui est un éminent promoteur de la fausse information selon laquelle la présidence a été volée à Donald Trump a déclaré qu’il voulait « réparer les élections de l’intérieur de la machine ».

«Au cours de la dernière année environ, j’ai été très impliqué dans les enjeux d’intégrité électorale et en particulier en Arizona, alors j’ai décidé de venir ici et de passer à l’étape suivante», a déclaré Ron Watkins à l’Associated Press dans un bref entretien au téléphone.

L’Arizona a été l’épicentre de la pression exercée par Donald Trump et nombre de ses partisans, pour trouver des preuves étayant les fausses affirmations de l’ancien président selon lesquelles les élections de 2020 ont été entachées de fraudes. Des partisans de Donald Trump embauchés par les républicains du Sénat de l’État pour recompter les bulletins de vote et examiner les données électorales ont confirmé la victoire de Jos Biden, mais ont menti concernant des données supprimées et d’autres méfaits dans un rapport qui a ignoré des faits de base sur le déroulement des élections.

Pendant plusieurs semaines, Ron Watkins a publié des vidéos sur le site de réseautage social Telegram concernant ses efforts infructueux pour parler avec le procureur général républicain Mark Brnovich. Ron Watkins fait pression sur le procureur général pour que des accusations d’irrégularités électorales soient portées.

Ron Watkins est resté vague sur ses liens avec l’Arizona.

Il a déclaré qu’il avait brièvement vécu à Yuma lorsqu’il était enfant, estimant qu’il avait entre 5 et 7 ans, mais qu’il ne se souvenait pas s’il avait fréquenté l’école à cet endroit. Pour prouver ses liens avec l’Arizona, il a envoyé par courriel une photo de lui lorsqu’il était enfant avec son père et le chien de la famille au Grand Canyon. Il a également déclaré qu’il avait de la famille dans l’État, mais a refusé de donner des détails.

Ron Watkins a déclaré qu’il avait déménagé en Arizona «il y a environ deux semaines», mais a refusé à plusieurs reprises de dire où il vivait, citant des menaces de mort qu’il aurait reçues. Sur des documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale, il répertorie l’adresse d’un condominium de Phoenix qui appartient depuis 2014 à Liz Harris et à son mari, selon les registres immobiliers du comté de Maricopa. Liz Harris a dirigé un groupe de bénévoles qui ont interrogé les électeurs à leur porte et publié un rapport affirmant qu’il y avait eu des dizaines de milliers de votes « perdus » et « fantômes », mais il n’y avait aucune preuve à l’appui et elle a tiré des conclusions absurdes.

Les annonces immobilières en ligne indiquent que la propriété a une vente en attente.

Pour son quartier général de campagne, Watkins répertorie une adresse de Sedona qui semble être une boîte postale. Il a déclaré qu’il prévoyait de vivre dans le même district que le représentant démocrate Tom O’Halleran une fois que les nouvelles limites du district du Congrès seraient finalisées.

Pour son quartier général de campagne, Ron Watkins répertorie une adresse à Sedona qui semble être une boîte postale. Il a déclaré qu’il prévoyait de vivre dans le même district que le représentant démocrate Tom O’Halleran une fois que les nouvelles limites du district du Congrès seraient finalisées.

En vertu de la Constitution des États-Unis, Ron Watkins n’a besoin d’être qu’un « habitant » de l’Arizona le jour des élections de l’année prochaine. Il n’y a pas de durée minimale pour vivre dans l’État, ni d’obligation de vivre dans le district qu’il veut représenter.

Ron Watkins était l’administrateur de longue date de 8kun et de son site prédécesseur, 8chan, des babillards électroniques en ligne connus pour leur désinformation et leurs discours haineux, et qui ont joué un rôle crucial dans l’ensemencement du mouvement conspirationniste QAnon. Il a indiqué qu’il avait abandonné ce rôle l’année dernière.

Une croyance fondamentale des adeptes de QAnon est que Donald Trump combattait secrètement une cabale satanique et pédophile de trafiquants d’enfants, composée d’éminents démocrates, d’élites hollywoodiennes et d’ennemis de «l’État profond». Un internaute se faisant appeler «Q» a alimenté le mouvement en publiant des indices sur le babillard de 8kun.

Beaucoup de gens pensent que Ron Watkins lui-même est responsable des messages postés par Q. Mais il nie.

«Je ne suis pas Q. Je n’ai jamais été Q. Je n’ai jamais posté en tant que Q. Je ne sais pas qui a posté en tant que Q», a déclaré Ron Watkins. « Je veux dire, chacun a sa propre hypothèse. Je n’ai aucun fait pour le confirmer.»

Les nouvelles délimitations du district du Congrès de l’Arizona sont en cours, mais le démocrate Tom O’Halleran est presque certain de faire face à une rude bataille pour sa réélection.

«Je ne pense pas que les gens de l’Arizona de bons sens veuillent que des extrémistes les représentent au Congrès», a déclaré Tom O’Halleran dans une vidéo publiée sur Twitter lundi, qui mettait en évidence les liens de Ron Watkins avec QAnon.

En plus des questions électorales, Ron Watkins a déclaré qu’il souhaitait adopter une Déclaration des droits numériques pour empêcher les entreprises technologiques de restreindre le discours en ligne.

« Nous devons nous assurer que les robots, les entreprises et autres ne nous censurent pas, et que nous ne sommes pas détruits par des algorithmes, et que nous sommes en mesure de faire passer notre mot et de parler des choses qui sont importantes sans être bannis et censurés partout », a déclaré Ron Watkins, qui a été banni de Twitter.

Il a également déclaré qu’il souhaitait éliminer les ordonnances de santé publique liées à la COVID-19 et a déclaré qu’il craignait que les États-Unis ne se dirigent vers la création d’un système de crédit social à la chinoise qui limiterait les services aux personnes en fonction de leurs achats ou de leurs activités publics.

Ron Watkins a l’appui de Tony Teora, un auteur de science-fiction qui s’est présenté sans succès à l’Assemblée de l’État de Californie. S’ils collectent suffisamment d’argent, ils prévoient embaucher un directeur de campagne, ouvrir un bureau et lancer une campagne, a déclaré Tony Teora.

«Ron va construire une vraie campagne ici, mais cela dépendra de son soutien, donc il va le découvrir sous peu», a déclaré Tony Teora.