Sous le couvert de la pandémie, l’autoritarisme gagne du terrain

LONDRES — La Hongrie a interdit toute présentation publique de l’homosexualité, la Chine a fermé le dernier quotidien démocratique de Hong Kong, le gouvernement brésilien a vanté les mérites des dictatures et le Bélarus a détourné un vol commercial pour arrêter un journaliste. Voici quelques événements qui se sont produits pendant que l’attention de la planète était retenue par le coronavirus

La COVID-19 a monopolisé les énergies de la planète et isolé les pays les uns des autres, ce qui semble avoir permis à l’autoritarisme et à l’extrémisme de gagner du terrain, croient certains experts.

« La COVID est une occasion rêvée pour un dictateur », a dit Theary Seng, un militant américano-cambodgien des droits de la personne qui est accusé de trahison au Cambodge — un pays officiellement démocratique, mais dirigé depuis plus de trente ans par le premier ministre Hun Sen.

Le groupe new-yorkais de défense des droits de la personne Human Rights Watch accuse le gouvernement cambodgien d’avoir profité de la pandémie pour jeter arbitrairement en prison ses adversaires politiques. Des dizaines de personnes ont été accusées et pourraient subir des procès collectifs.

La peur de la COVID, en elle-même et comme arme politique, limite les déplacements et empêche les mouvements de prendre forme, a dit M. Seng.

La pire crise sanitaire du dernier siècle a remis le pouvoir entre les mains du gouvernement et imposé des restrictions à la vie de milliards de personnes.

Luke Cooper, un expert de la London School of Economics, estime que les vastes ressources économiques, sanitaires et sociales consacrées à la lutte à la pandémie signifient que « l’État est de retour comme puissance pour gérer la société et livrer les biens publics ».

Les restrictions imposées aux libertés civiles et aux activités politiques ont été intensifiées sur plusieurs continents pendant la pandémie.

Depuis dix ans en Hongrie, le premier ministre nationaliste conservateur Viktor Orbán limite la liberté des médias et de l’appareil judiciaire, dénonce le multiculturalisme et s’en prend aux migrants musulmans qui, selon lui, menacent l’identité chrétienne de l’Europe.

Pendant la pandémie, le gouvernement Orbán a présenté une loi sur les pouvoirs d’urgence qui lui permet de mettre en place des résolutions sans l’accord du parlement — essentiellement, de gouverner par décret. En juin, il a adopté une loi qui interdit le partage de tout contenu présentant l’homosexualité ou l’affirmation de genre avec les moins de 18 ans. Le gouvernement dit vouloir protéger les enfants des pédophiles, mais il a essentiellement rendu illégale toute discussion de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans les écoles et dans les médias.

Le gouvernement conservateur de la Pologne a érodé les droits des femmes et des gais. Un jugement rendu l’an dernier par un tribunal contrôlé par le gouvernement, et qui imposait une interdiction presque totale sur l’avortement, a donné lieu à des manifestations qui défiaient l’interdiction de se rassembler en vigueur pendant la pandémie.

En Inde, la plus grosse démocratie de la planète, on reproche au premier ministre populiste Narendra Modi de chercher à faire taire ceux qui dénoncent la réponse de son gouvernement à la vague d’infections qui a déferlé sur le pays en avril et en mai. Son gouvernement a arrêté des journalistes et ordonné à Twitter de faire disparaître les messages qui dénigrent sa gestion de l’éclosion, après avoir adopté de vastes règles qui lui permettent de contrôler le contenu en ligne.

Même avant la pandémie, ses adversaires reprochaient au parti nationaliste hindou Bharatiya Janata de M. Modi d’écraser la dissidence et de chercher à transformer un pays multiculturaliste en nation hindoue dans laquelle les musulmans et les membres d’autres minorités sont victimes de discrimination.

En Russie, le gouvernement du président Vladimir Poutine a fait de la pandémie sa plus récente excuse pour arrêter des opposants. Des proches du dissident incarcéré Alexeï Navalny ont été assignés à domicile ; on leur reproche notamment que les manifestations gigantesques organisées après son arrestation aient contrevenu aux interdictions sur les rassemblements de masse.

Au Bélarus voisin, le président autoritaire Alexander Loukachenko a prolongé 25 ans de pouvoir en remportant en août 2020 une élection qui, selon l’opposition et plusieurs pays occidentaux, était truquée. Les manifestations qui ont éclaté ont été accueillies avec des gaz lacrymogènes, des balles de caoutchouc et des arrestations massives.

Puis, en mai, un vol de Ryanair entre Athènes et Vilnius a été contraint de se poser à Minsk, la capitale du Bélarus, en raison d’une « menace ». Un journaliste de l’opposition qui se trouvait à bord, Raman Pratasevic, et sa conjointe ont été emmenés et arrêtés.

Le geste a été vertement condamné par l’Occident, qui a infligé des sanctions au Bélarus, mais celles-ci seront probablement sans effet et illustrent la faiblesse des démocraties face à des régimes totalitaires. La situation en Hongrie a retenu l’attention des autres leaders de l’Union européenne, mais le bloc n’a offert aucune réponse unifiée à des régimes comme ceux de la Hongrie et de la Pologne.

Quand le virus a fait surface dans la ville chinoise de Wuhan, les responsables ont répondu avec fermeté — mais peu de transparence — en imposant des confinements sévères qui ont finalement maté l’éclosion. La Chine y a vu la preuve de la supériorité de son système face à celui de l’Occident, croient certains analystes.

Mais il y a des signes de résistance. La pandémie a aussi rehaussé la confiance du public envers les scientifiques et accentué les exigences d’un leadership politique responsable.

En Hongrie, où le virus fait des ravages, l’opposition est de plus en plus vive aux politiques pandémiques du gouvernement et à ses tendances autoritaires; des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour défendre la liberté académique et les droits de la communauté LGBTQ. Six partis ont décidé de faire front commun pour essayer de détrôner M. Orban lors d’un scrutin l’an prochain.

Au Brésil, le président de droite Jair Bolsonaro s’est dit nostalgique de la dictature qui a dirigé le pays pendant vingt ans et il a participé, l’an dernier, à des manifestations contre les tribunaux et le Congrès. Il a déclaré que le virus n’était qu’une «petite grippe», il a mis en doute l’efficacité des vaccins et il s’est opposé aux restrictions sociales et économiques.

Il s’est toutefois heurté à la Cour suprême, par exemple, quand il a voulu empêcher les autorités locales d’imposer des restrictions pour endiguer la COVID-19. Et à deux reprises, au cours du dernier mois, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de dizaines de villes à travers le pays.