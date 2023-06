Submersible disparu dans l’Atlantique: course contre la montre engagée mardi

Une course contre la montre est engagée dans l’océan Atlantique afin de retrouver un sous-marin porté disparu transportant cinq personnes en mission pour observer l’épave du Titanic, le paquebot emblématique qui a coulé il y a plus d’un siècle.

Le submersible en fibre de carbone baptisé Titan, qui fait partie d’une mission d’OceanGate Expeditions, transportait un pilote, un aventurier britannique de renom, deux membres d’une famille d’entrepreneurs pakistanais emblématique et un expert du Titanic. Les autorités ont signalé que le navire était en retard dimanche soir, à environ 700 kilomètres au sud de Saint-Jean de Terre-Neuve, selon le Centre commun de coordination des opérations de sauvetage du Canada.

Chaque minute qui passe met l’équipage du Titan en danger. Le submersible disposait d’une réserve d’oxygène de 96 heures lorsqu’il a pris la mer vers 6 heures dimanche, selon David Concannon, conseiller d’OceanGate.

«Il s’agit d’une zone reculée, et il est difficile d’y mener des recherches», a souligné le contre-amiral John Mauger, le commandant des garde-côtes américains qui sont également à la recherche du Titan.

M. Mauger a expliqué mardi à l’émission «Today» de la chaîne NBC que ses équipes s’efforçaient de donner la priorité aux recherches sous-marines et d’acheminer sur place les équipements susceptibles d’être utiles aux recherches.

«Nous travaillons d’arrache-pied pour nous assurer que nous apportons toutes les ressources (…) pour amener les meilleurs experts techniques afin de comprendre quelles sont les capacités disponibles, quelles sont les capacités que nous pouvons contribuer à l’équipe», a-t-il déclaré.

Le brise-glace de recherche canadien Polar Prince, qui soutenait le Titan, aurait perdu contact avec le submersible environ une heure et 45 minutes après sa plongée. Le Polar Prince devait continuer à effectuer des recherches en surface toute la nuit et un avion de reconnaissance canadien Boeing P-8 Poseidon reprendra ses recherches en surface et sous la surface dans la matinée, ont indiqué les garde-côtes américains sur Twitter. Deux Lockheed C-130 Hercules américains ont également effectué des survols.

L’armée canadienne a par ailleurs largué des bouées sonar pour écouter d’éventuels sons émis par le Titan.

Les données satellitaires de MarineTraffic.com analysées par l’Associated Press montrent que le Polar Prince se trouvait à environ 690 kilomètres au sud-est de Saint-Jean mardi matin. Le câblier Deep Energy, battant pavillon des Bahamas, se trouvait également à proximité et participait probablement aux recherches en surface.

Dans un courriel adressé à l’AP, M. Concannon a ajouté que les autorités s’efforçaient d’envoyer dès que possible sur le site un véhicule télécommandé capable d’atteindre une profondeur de six kilomètres.

Les expéditions d’OceanGate sur le site de l’épave du Titanic comprennent des archéologues et des biologistes marins. La société fait également appel à des personnes payantes, appelées «spécialistes de mission», qui se relaient pour faire fonctionner l’équipement sonar et effectuer d’autres tâches dans le submersible de cinq personnes.

La Garde côtière a déclaré lundi qu’il y avait un pilote et quatre «spécialistes de mission» à bord. Toutefois, le site web d’OceanGate laisse entendre que la cinquième personne à bord pourrait être un «expert en contenu» qui guiderait les clients payants.

OceanGate a déclaré que son attention se portait sur les personnes à bord et leurs familles.

«Nous sommes profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et entreprises de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible», a déclaré OceanGate dans un communiqué.

Les autorités n’ont pas encore formellement identifié les personnes à bord, bien que certains noms aient été confirmés.

L’homme d’affaires britannique Hamish Harding, qui vit à Dubaï, aux Émirats arabes unis, était l’un des spécialistes de la mission, selon Action Aviation, une société dont M. Harding est le président. Le directeur général de la société, Mark Butler, a déclaré à l’AP que l’équipage était parti vendredi.

«Il y a encore beaucoup de temps pour faciliter une mission de sauvetage, il y a des équipements à bord pour survivre dans ce cas, a dit M. Butler. Nous espérons tous qu’il reviendra sain et sauf.»

M. Harding est un aventurier milliardaire qui détient trois records du monde Guinness, dont celui de la plus longue durée en pleine profondeur océanique pour un navire avec équipage. En mars 2021, il a plongé avec l’explorateur Victor Vescovo jusqu’à la plus grande profondeur de la fosse des Mariannes. En juin 2022, il est allé dans l’espace à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin.

M. Harding était «impatient de mener des recherches» sur le site du Titanic, a déclaré Richard Garriott de Cayeux, le président de l’Explorers Club, un groupe auquel M. Harding appartenait.

«Nous espérons tous que le submersible sera retrouvé le plus rapidement possible», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Des ressortissants pakistanais, Shahzada Dawood et son fils Suleman, se trouvaient également à bord, selon une déclaration de la famille envoyée à l’AP. Les Dawood appartiennent à l’une des familles les plus en vue du Pakistan. Leur société éponyme investit dans tout le pays dans l’agriculture, l’industrie et le secteur de la santé.

«Nous sommes très reconnaissants à nos collègues et à nos amis de l’intérêt qu’ils portent à cette affaire et nous voudrions demander à chacun de prier pour leur sécurité tout en respectant l’intimité de la famille en ce moment, indique le communiqué. La famille est bien entourée et prie Allah pour que les membres de sa famille reviennent sains et saufs.»

Shahzada Dawood fait également partie du conseil d’administration de l’Institut SETI, basé en Californie, qui recherche l’intelligence extraterrestre.

L’explorateur français et expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet était aussi à bord, selon David Gallo, conseiller principal pour les initiatives stratégiques et les projets spéciaux à la RMS Titanic. M. Gallo a identifié M. Nargeolet, un ami qui a mené de nombreuses expéditions sur le Titanic, mardi lors d’une interview avec CNN.

L’expédition était le troisième voyage annuel d’OceanGate visant à étudier la détérioration du Titanic, qui a heurté un iceberg et coulé en 1912, tuant tous les passagers et membres d’équipage, à l’exception de 700 d’entre eux, sur un total d’environ 2200. Depuis sa découverte en 1985, l’épave succombe lentement aux bactéries mangeuses de métal. Certains ont prédit que le navire pourrait disparaître en l’espace de quelques décennies, à mesure que des trous se creusent dans la coque et que des sections se désintègrent.

Le premier groupe de touristes, en 2021, a payé entre 100 000 et 150 000 $ US chacun pour faire le voyage. Le site web d’OceanGate avait décrit les «frais de soutien à la mission» pour l’expédition de 2023 comme s’élevant à 250 000 $ US par personne.

Contrairement aux sous-marins qui quittent le port et y reviennent par leurs propres moyens, les submersibles ont besoin d’un navire pour être mis à l’eau et récupérés. OceanGate a engagé le Polar Prince pour transporter des dizaines de personnes et le submersible jusqu’au site de l’épave dans l’Atlantique Nord. Le submersible devait effectuer plusieurs plongées au cours d’une même expédition.

L’expédition devait partir de Saint-Jean, à Terre-Neuve, au début du mois de mai et se terminer à la fin du mois de juin, selon les documents déposés par la société en avril auprès d’un tribunal de district américain en Virginie qui supervise les affaires relatives au Titanic.

Le journaliste de CBS David Pogue, qui a participé à l’expédition l’année dernière, a remarqué que son navire avait fait demi-tour à la recherche du Titanic.

«Il n’y a pas de GPS sous l’eau, le navire de surface est donc censé guider le sous-marin vers l’épave en lui envoyant des messages textuels, a expliqué M. Pogue dans une séquence diffusée dans l’émission CBS Sunday Morning. Mais lors de cette plongée, les communications ont été interrompues. Le sous-marin n’a jamais trouvé l’épave.»

Le submersible, baptisé Titan, est capable de plonger à quatre kilomètres «avec une marge de sécurité confortable», a assuré OceanGate dans des documents judiciaires.

Dans un document déposé au tribunal en mai 2021, OceanGate a déclaré que le Titan était doté d’un «dispositif de sécurité inégalé» qui évalue l’intégrité de la coque à chaque plongée.

Lors de son expédition en 2022, OceanGate a signalé que le submersible avait eu un problème de batterie lors de sa première plongée et qu’il avait dû être attaché manuellement à sa plate-forme de levage, selon un document déposé au tribunal en novembre.

D’autres missions ont cependant suivi. OceanGate a décrit le submersible comme un «vaisseau de pointe» qui «est plus léger, plus spacieux et plus confortable que n’importe quel autre submersible de plongée profonde explorant l’océan aujourd’hui».

Mais le Titan, construit sur mesure et doté d’un dôme en titane, représentait un risque. M. Pogue et un autre passager, Mike Reiss, le scénariste et producteur de la série de dessins animés «Les Simpsons», ont noté que la décharge de responsabilité pour le voyage comprenait des avertissements sévères en matière de sécurité.

Dans son article publié sur CBS, M. Pogue a également souligné qu’une grande partie du submersible «improvisé», de la taille d’une minifourgonnette, fonctionnait à l’aide d’un seul bouton, d’une manette de jeu vidéo, d’une toilette de fortune et de matériel provenant d’un détaillant de véhicules de loisirs.

Les experts ont souligné lundi que les sauveteurs étaient confrontés à des défis considérables.

Alistair Greig, un professeur d’ingénierie marine à l’University College London, a expliqué que les submersibles sont généralement dotés d’un poids de largage, c’est-à-dire d’une masse qu’ils peuvent relâcher en cas d’urgence pour remonter à la surface grâce à la flottabilité.

«S’il y a eu une panne d’électricité et/ou de communication, cela a pu se produire, et le submersible aurait alors flotté à la surface en attendant d’être retrouvé», a déclaré M. Greig.

Un autre scénario est celui d’une fuite dans la coque sous pression, auquel cas le pronostic n’est pas bon, selon lui.

«S’il est descendu au fond de la mer et qu’il ne peut pas remonter par ses propres moyens, les options sont très limitées, a admis M. Greig. Si le submersible est encore intact, s’il se trouve au-delà du plateau continental, il y a très peu de navires capables d’aller aussi profond, et certainement pas des plongeurs.»