Soutien législatif fédéral face aux géants du web: des médias tapent du pied

MONTRÉAL — Un groupe qui prétend représenter des centaines de titres imprimés et numériques dans chaque province et territoire du Canada exhorte le premier ministre du Canada à donner suite dès maintenant à son engagement de soutenir les médias d’information canadiens face aux géants du web.

Dans une lettre ouverte au premier ministre publiée mercredi, Médias d’Info Canada lui rappelle qu’avec le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, il a promis pendant des mois d’agir pour mettre un frein aux pratiques de géants tels Google et Facebook qui nuisent aux médias d’information canadiens. Le groupe reproche au gouvernement de s’en être tenu jusqu’ici qu’à des paroles.

Le président de Médias d’Info Canada, Jamie Irving, affirme que rapporter de vraies nouvelles coûte de l’argent réel qui ne peut être payé que par des revenus de publicité et d’abonnements. Il ajoute que Google et Facebook utilisent leur contrôle d’Internet et leurs algorithmes pour détourner 80 % de tous les revenus publicitaires en ligne au Canada.

Médias d’Info Canada rappelle qu’en mars dernier, le Parlement de l’Australie a adopté une législation qui oblige Facebook et Google à négocier collectivement avec les médias australiens. Les géants ont ainsi négocié des accords de compensation avec les entreprises médiatiques pour payer le contenu des éditeurs de presse locaux et nationaux.

Jamie Irving affirme que tant que les médias au Canada ne pourront négocier collectivement avec Google et Facebook, les deux multinationales continueront d’utiliser leur position dominante sur le marché pour imposer des conditions qui leur sont favorables. Sans le soutien d’une loi, des éditeurs sont placés dans une position désavantageuse dans les négociations, selon lui.

Le mois dernier, un professeur de journalisme de l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Jean-Hugues Roy, a révélé que selon ses calculs, le travail journalistique a permis à Facebook d’engranger environ 210 millions $ en revenus publicitaires au Canada en 2020.