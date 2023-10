SPCA Montréal: pas de frais d’adoption d’un animal de compagnie ce lundi

MONTRÉAL — La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal offre au public jusqu’à 18h00 ce lundi la possibilité de se procurer sans frais d’adoption l’un des animaux de compagnie qui se trouvent dans son refuge de la rue Jean-Talon Ouest.

Près d’une centaine de chats et une vingtaine de chiens, de même que des lapins et d’autres petits animaux tels que des cochons d’Inde et des rongeurs attendent un nouveau foyer. La SPCA assume les frais d’adoption pour mieux permettre à ses petits protégés de trouver un foyer rapidement.

L’organisme signale que la procédure d’adoption demeure la même. Les conseillers à l’adoption discutent avec les familles intéressées pour s’assurer qu’elles répondront aux besoins de l’animal désiré, ou leur proposent un animal mieux adapté à leur mode de vie, le cas échéant.

Tous les animaux ont été examinés par un médecin vétérinaire. Les chiens et les chats ont été stérilisés, ont reçu une micropuce et un traitement contre les parasites. Leur premier vaccin de base ainsi que celui contre la rage dans le cas des chiens ont été administrés et les lapins sont stérilisés.

Les gens sont invités à verser un don s’ils le peuvent. Près de 70 % des revenus de la SPCA de Montréal proviennent de ses donateurs.

Les personnes voulant adopter un animal doivent apporter une pièce d’identité ainsi qu’une cage de transport, ou en prévoir l’achat à la boutique du refuge, sauf pour les chiens.

La SPCA signale que pour l’adoption d’un chien, une deuxième visite pourrait être nécessaire et un dépôt pourrait être demandé, qui sera remboursé à l’issue d’un cours d’éducation canine.

En période habituelle, les frais d’adoption pour un chiot âgé de moins de huit mois sont de 550 $ et de 400 $ pour un chien de neuf mois et plus. Les frais pour un chaton de moins de cinq mois s’élèvent à 275 $ et pour un chat de six mois et plus à 200 $.