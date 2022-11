Spectaculaire poursuite policière en Californie

LOS ANGELES — Une spectaculaire poursuite policière digne d’un film d’Hollywood s’est étirée pendant plus d’une heure mercredi soir, dans des rues du sud de la Californie.

Le suspect a volé plusieurs voitures, causé de multiples collisions ― notamment avec les véhicules de la police ― et mis en danger la vie de nombreuses personnes avant de finalement être épinglé.

La poursuite a débuté vers 17 h, heure locale, quand des témoins ont rapporté une voiture qui circulait de manière erratique à Anaheim, dans le comté d’Orange.

Le conducteur a abandonné cette voiture après un moment et volé une camionnette. Des images le montrent prenant la fuite après avoir embouti à plusieurs reprises une voiture de la police de Fullerton qui tentait de lui bloquer le chemin.

La camionnette a foncé dans plusieurs véhicules dans les rues avoisinantes avant de réussir à rejoindre une autoroute.

Le fugitif a plus tard abandonné cette camionnette et est entré dans une maison de Whittier, dans le comté de Los Angeles. Il a volé les clés d’un camion stationné dans l’entrée avant de reprendre la fuite. Des images diffusées par la chaîne KNBC-TV montrent les résidants de la maison être presque heurtés par le véhicule.

Andres Benitez a dit à la station qu’il venait à peine de rentrer du travail.

«Je jasais avec ma mère et nous avions une conversation normale et j’ai vu que la porte arrière était ouverte et elle n’est pas supposée être ouverte», a-t-il dit. Le suspect est alors entré dans la cuisine.

M. Benitez a dit qu’il s’est alors emparé d’un couteau de cuisine pour défendre sa mère.

«J’ai commencé à le diriger vers la porte avant», mais le suspect a attrapé les clés sur la table de la cuisine. M. Benitez ajoute qu’il a réussi à coincer l’homme, qui avait une paire de ciseaux, et qu’il a menacé de le poignarder pendant que sa mère essayait de le retenir.

La famille et le suspect se sont retrouvés à l’extérieur, où l’homme a pris la fuite au volant du camion volé.

La roue avant gauche du camion s’est éventuellement désintégrée, mais le suspect a continué à rouler à vive allure dans le quartier d’Hacienda Heights, provoquant de multiples collisions. Les images montrent une gerbe impressionnante d’étincelles qui s’échappe de la roue endommagée.

Le camion s’est éventuellement arrêté dans une station d’essence après avoir été embouti par une voiture du shérif du comté de Los Angeles.

Plus d’une dizaine de voitures de police étaient alors sur place. Le suspect a de nouveau tenté de prendre la fuite en fonçant dans l’une d’elles. Des policiers ont à ce moment tiré plusieurs balles dans la fenêtre du conducteur.

Des policiers ont encerclé le véhicule d’où s’échappait de la fumée. D’autres policiers munis d’un bouclier spécial se sont approchés et ont extirpé le suspect, qui a été transporté vers une voiture de patrouille.

Les dernières images montrent le suspect menotté qui marche vers la voiture de police escorté par deux policiers. On ne sait pas s’il a été blessé.