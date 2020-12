SPVM: opération contre le crime lié à la drogue et aux armes dans Montréal-Nord

MONTRÉAL — La police a lancé mercredi matin une opération qu’elle qualifie d’importante dans le nord de Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) refusait en avant-midi de divulguer des détails sur cette opération, se limitant à mentionner qu’elle vise à neutraliser des criminels pour des activités en matières d’armes à feu et de stupéfiants.

L’opération du SPVM est déployée dans l’arrondissement Montréal-Nord, l’un des deux secteurs de la ville, avec celui de Rivière-des-Prairies, qui ont été le théâtre d’événements violents récemment.

Par exemple, pendant la seule soirée du 29 novembre dernier, quatre personnes ont été blessées lors d’autant d’attaques survenues à l’extérieur dans les deux secteurs. Deux des personnes visées étaient dans leur automobile ou à proximité, une autre était dans la rue et l’autre était sur un balcon.

Deux jours plus tard, le SPVM annonçait que la présence policière serait plus forte dans le nord-est de Montréal et que des policiers issus de différentes unités seraient plus visibles sur le terrain dans le but de rassurer la population pendant que d’autres menaient des enquêtes afin d’identifier les responsables des fusillades.

L’agent Raphael Bergeron, du SPVM, affirme que la police fera le bilan en après-midi de l’opération déclenchée en matinée.