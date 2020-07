St-Apollinaire: la traque se poursuit pour retrouver Martin Carpentier

SAINT-APOLLINAIRE, Qc — La traque se poursuit dimanche pour retrouver Martin Carpentier, au lendemain de la découverte des corps de ses deux filles à Saint-Apollinaire, dans la région de Chaudière-Appalaches.

La chasse à l’homme s’est étirée dans la nuit, toujours dans «un secteur névralgique», selon la Sûreté du Québec.

En réponse à des citoyens critiques de son travail sur les réseaux sociaux, le corps policier assure que ses agents ont effectué des vérifications pour chacun des signalements reçus.

«Par contre, il leur a été impossible de rencontrer chacune des personnes pour les informer du suivi de leur demande», a-t-on écrit sur Twitter.

«Nous vous invitons à ne pas vous déplacer sur les lieux pour ne pas nuire au travail des policiers», a-t-on ajouté.

La Sûreté du Québec rappelle que les citoyens du secteur peuvent lui venir en aide en vérifiant les dépendances sur leur propre terrain et en contacter le 911 s’ils aperçoivent Martin Carpentier, sans tenter de l’intercepter.

L’homme de 44 ans de Lévis tient les policiers en haleine depuis la disparition des petites Romy, 6 ans, et Norah, 11 ans, mercredi soir. Une alerte Amber avait été déclenchée jeudi.

La mort des deux fillettes a été confirmée samedi, en fin d’après-midi, par la Sûreté du Québec, après qu’elles eurent été retrouvées à quelques minutes d’intervalle dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, où des recherches étaient en cours pour retrouver le trio.

«Il y aura une autopsie qui sera effectuée pour confirmer la cause exacte des décès, mais il y a également la scène qui entoure la découverte des corps des deux jeunes filles qui est importante pour voir s’il y a des choses qui peuvent expliquer les circonstances», a résumé la sergente Ann Mathieu en fin d’après-midi.

L’alerte Amber a immédiatement été levée, mais le père est toujours activement recherché.

Des membres de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Lévis, de celui de la Ville de Québec et des Forces armées canadiennes étaient mobilisés samedi.

Avant même que les policiers confirment l’état dans lequel se trouvaient les enfants, le premier ministre François Legault a déploré une tragédie nationale.

«Comme tous les Québécois, je suis bouleversé, sans mots. Perdre deux enfants, ce qu’on a de plus cher dans la vie, c’est incompréhensible», a-t-il écrit sur Twitter.

En soirée, le premier ministre Justin Trudeau a également transmis ses condoléances aux proches.

«Je suis bouleversé par cette nouvelle. Comme parent, cette tragédie est incompréhensible. J’ai le cœur brisé pour la famille et les amis de Norah et Romy. Je vous offre mes plus sincères condoléances. Tous les Canadiens pensent à vous ce soir.»

Le maire de Saint-Apollinaire Bernard Ouellet, a fait état d’une triste nouvelle. La tragédie a ému la province entière, selon lui.

«Tous ont la larme à l’oeil. Ce n’est pas facile pour personne», a-t-il dit au cours d’une brève entrevue, samedi.

À peine quelques heures plus tôt, samedi, des informations et des objets retrouvés laissaient croire que Romy, Norah et leur père étaient en déplacement.

Le véhicule de Martin Carpentier a été découvert mercredi soir, accidenté, mais sans ses occupants sur l’autoroute 20 à Saint-Apollinaire, où les recherches se concentraient depuis trois jours, dans un boisé très dense situé entre le rang Bois Joly et la rue Veilleux.

Même si l’alerte Amber est maintenant levée, la fiche descriptive de Martin Carpentier est toujours affichée sur le site web de la Sûreté du Québec ainsi que sur les réseaux sociaux.

Martin Carpentier, âgé de 44 ans, portait un t-shirt gris et des jeans. Il pèse 59 kilos (130 livres) et mesure 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces).