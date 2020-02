St-Lambert: des manifestants viennent appuyer les militants et la tension monte

SAINT-LAMBERT, Qc — Des militants à la barricade à Saint-Lambert, en Montérégie, ont commencé à démonter leur campement, vendredi soir, mais la tension a monté d’un cran quand de nouveaux manifestants sont venus les appuyer près du périmètre policier en chantant des slogans hostiles aux forces de l’ordre.

Plus d’une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés vers 21h à proximité du barrage ferroviaire pour appuyer les militants qui campent sur place depuis mercredi.

Ces derniers ont commencé à plier bagage en début de soirée, face à un important déploiement de policiers antiémeutes. Ils transportaient du matériel tel que des sacs de couchage, des chaudrons, des bombonnes de propane et un poêle à bois jusqu’à la limite du périmètre érigé par le Service de police de l’agglomération de Longueuil.

La situation s’est toutefois tendue entre les nouveaux venus et les forces policières. Des dizaines de manifestants sont arrivés près du périmètre en chantant des slogans tels que «Tout le monde déteste la police!».

Il y a eu de l’animosité avec les policiers présents quand certains manifestants ont tenté de franchir le périmètre, puis des dizaines d’agents se sont déplacés pour venir surveiller la foule.

Des militants irréductibles à la barricade, à environ 150 mètres plus loin, répondaient à leur tour à leurs sympathisants avec des slogans.

Les quelques dizaines de militants qui bloquent une voie du Canadien National, en solidarité avec les chefs héréditaires Wet’suwet’en, comptent tenir un point de presse vers 22h.

La Presse canadienne a pu observer au cours de la soirée une communication constante entre militants et policiers.

Le premier signe d’une mobilisation policière pour les déloger est intervenu en après-midi, peu de temps après que le premier ministre fédéral Justin Trudeau eut appelé au démantèlement du blocus ferroviaire.

En conférence de presse à Ottawa, M. Trudeau a demandé à ce que les injonctions soient respectées, sans toutefois préciser quand, ni comment. Il n’a pas pu dire, non plus, comment il pouvait assurer qu’il n’y aurait pas de violence, s’en remettant au professionnalisme des forces policières qui auront à décider si elles interviennent et à quel moment.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a réagi sur Twitter. «À la suite de la déclaration du premier ministre du Canada, je réaffirme que les barricades doivent être levées, mais les actions doivent être coordonnées par le gouvernement fédéral avec chacune des provinces», a-t-il écrit.

Le Canadien National (CN) a obtenu la veille une injonction du tribunal pour mettre fin aux barricades. Un huissier, entouré de policiers, en a remis des copies aux manifestants qui occupaient les lieux le soir même.

L’injonction, accordée par la juge France Dulude, de la Cour supérieure, autorise tout service de police ou agent de la paix à assister l’entreprise dans l’exécution de l’ordonnance à Saint-Lambert. Des policiers ont patrouillé régulièrement près du blocus pendant la nuit dernière, mais le premier signe d’une intervention pour expulser les manifestants n’est venu qu’après la conférence de presse de Justin Trudeau, vendredi après-midi.

Le CN a refusé de commenter ce développement.

«Je considère comme une victoire le fait d’avoir réussi à rester pendant trois jours et d’avoir vraiment réussi à stimuler le débat», a fait valoir un manifestant ayant participé au blocus.

«Il y a un certain repli ici, mais je garde bon espoir, a-t-il ajouté. On espère que ça continue pour amener dans le débat public cette question-là autour de la souveraineté autochtone et du droit de refuser des projets de carburants fossiles.»

Un nouveau barrage a d’ailleurs été érigé en début d’après-midi sur une voie du Canadien National à L’Isle-Verte, dans le Bas-Saint-Laurent. La Sûreté du Québec dit être «au courant de la situation», en cours depuis 13h30.

Des impacts économiques

«Je pense que les Québécois appuient la décision, appuient l’injonction, appuient le gouvernement du Québec, qui souhaite que cette barricade à Saint-Lambert soit défaite rapidement», avait déclaré le premier ministre Legault, lors d’une annonce à caractère économique vendredi matin à Montréal. Le premier ministre a alors estimé que les pertes pour l’économie québécoise pourraient atteindre jusqu’à 100 millions $ par jour.

Jean-Yves Lessard, un homme portant des vêtements à haute visibilité qui s’est joint aux manifestants vendredi matin, a attribué la responsabilité de la situation au gouvernement fédéral.

M. Lessard a soutenu aux journalistes que si le gouvernement avait agi comme il se devait de le faire dès le début, «nous ne serions pas ici».

Il a fait valoir que la situation nuisait à l’économie et aux affaires, mais que ce n’était pas aux manifestants qu’il fallait s’en prendre. «Dites à (Justin) Trudeau d’aller s’asseoir avec les chefs héréditaires», a-t-il affirmé.

Denis Bisson, propriétaire d’une entreprise au nord de Montréal vendant des planchers et des comptoirs en ardoise, a affirmé qu’il dépendait de la ligne de chemin de fer pour approvisionner son entreprise en matières premières provenant d’une carrière en Nouvelle-Écosse. Le passage à des semi-remorques multiplierait par quatre le coût par chargement, a-t-il soutenu.

«J’ai peur que ça dure deux ou trois semaines, et je commence à être en rupture de stock dans ma cour», a-t-il dit.

Un manifestant lui a dit qu’ils défendaient les droits des Autochtones et l’environnement.

«Mais ils font du tort à des gens qui n’ont rien à voir avec cela», a déclaré M. Bisson.

Éviter l’escalade

M. Legault avait par ailleurs lancé un appel aux citoyens qui sont tentés d’aller manifester leur mécontentement à Saint-Lambert. «Je demande aux citoyens d’être prudents et de laisser les policiers faire leur travail», a-t-il dit. Quelques contre-manifestants se sont présentés à la barricade vendredi matin pour haranguer les occupants.

Les manifestants refusent de s’identifier. Leur blocus a causé l’interruption du service de trains de banlieue entre Mont-Saint-Hilaire et Montréal, ainsi que le service de trains de passagers de Via Rail entre Montréal et Québec. Le service de trains de banlieue est aussi interrompu depuis le 10 février entre Candiac et Montréal, en raison d’un semblable blocage des voies à Kahnawake.

«La cause est beaucoup plus grande que les individus», déclarait jeudi soir un manifestant qui a refusé de s’identifier. «Nos identités sont anecdotiques; nous sommes ici pour écouter les Wet’suwet’en.»

Les chefs héréditaires de la première nation Wet’suwet’en, en Colombie-Britannique, s’opposent au projet «Coastal GasLink», un gazoduc qui traverserait leur territoire non cédé. Mais d’autres Autochtones appuient le projet, notamment 20 conseils de bande de Premières Nations le long du tracé du gazoduc, qui ont conclu des ententes avec le promoteur.

Des manifestations et des blocages à l’échelle du pays ont fait suite à la décision de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de faire appliquer une injonction plus tôt ce mois-ci contre les chefs héréditaires et leurs partisans, qui avaient bloqué une route d’accès à un chantier de Coastal GasLink; 28 personnes avaient été arrêtées, dont un chef héréditaire.

Les manifestants de Saint-Lambert ont déclaré qu’ils continueraient de bloquer le chemin de fer jusqu’à ce que la GRC quitte le territoire des Wet’suwet’en. Mais leurs motivations à camper dans le froid glacial sont également liées à la lutte contre le changement climatique. «Le gaz naturel n’est pas une énergie de transition», mentionne l’un des manifestants, qui dit soutenir une «décroissance radicale».