Starbucks devra indemniser une ancienne employée pour la seconde fois

CAMDEN, N.J. — Starbucks devra payer 2,7 millions $ supplémentaires en perte de salaire et en dommages-intérêts fiscaux à une ancienne directrice régionale qui aurait été injustement congédiée après l’arrestation spectaculaire de deux hommes noirs dans une succursale, en 2018.

En juin, Shannon Phillips a remporté 600 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et 25 millions $ en dommages-intérêts punitifs après qu’un jury du New Jersey a conclu que la race était un facteur déterminant dans son licenciement, en violation des lois fédérales et étatiques anti-discrimination.

Le «Philadelphia Inquirer» rapporte qu’un juge de district américain a ordonné mercredi à Starbucks de payer à Mme Phillips 2,73 millions $ supplémentaires en pertes de revenus et avantages passés et futurs, ainsi qu’une compensation pour les désavantages fiscaux dus à la somme forfaitaire, selon des documents judiciaires.

La société s’est opposée à tout paiement, affirmant que Mme Philips n’avait pas prouvé qu’elle n’aurait pas pu gagner autant ou plus à l’avenir.

En avril 2018, un gérant de café Starbucks de Philadelphie avait appelé la police au sujet de deux hommes noirs qui étaient assis dans son commerce sans rien commander. Rashon Nelson et Donte Robinson ont ensuite été libérés sans inculpation.

La vidéo de l’arrestation avait provoqué un tollé national et l’entreprise était ensuite parvenue à un accord avec les deux hommes pour une somme non divulguée et une offre d’enseignement universitaire gratuit.

Congédiement

Mme Phillips, alors directrice régionale des opérations à Philadelphie, dans le sud du New Jersey et ailleurs, n’a pas été impliquée dans les arrestations. Elle allègue qu’on lui avait ordonné de placer en congé administratif un gérant blanc pour des raisons qu’elle savait fausses.

Mme Phillips, 52 ans, a déclaré qu’elle a été licenciée moins d’un mois plus tard pour s’être opposée à la mesure.

Starbucks avait justifié la suspension de la directrice en vertu d’une allégation selon laquelle elle rémunérait mieux les gérants de succursale blancs que ceux à la peau noire. Mme Phillips a déclaré que cet argument n’avait aucun sens puisque les directeurs de district n’avaient aucune influence sur les salaires des employés.

Les avocats de Starbucks avaient allégué que Mme Phillips avait été licenciée parce que l’entreprise avait besoin d’une direction plus forte à la suite des arrestations.

Starbucks réclame un nouveau procès sous prétexte que des informations incorrectes dans les témoignages ont nui à l’affaire et que certains jurés n’ont pas été récusés bien qu’ils aient préalablement exprimé des opinions négatives sur l’entreprise.

Celle-ci fait aussi valoir que Mme Phillips n’aurait pas dû recevoir «deux fois des dommages-intérêts», a rapporté l’Inquirer.

Les avocats de Mme Phillips, quant à eux, veulent également que Starbucks soit condamné à rembourser à leur cliente la somme de 1,4 million $ engloutie en frais juridiques de 2018 à 2023.