Stéphane Roy et son fils disparus en hélicoptère depuis une semaine

MONTRÉAL — Les recherches se poursuivent afin de retrouver l’entrepreneur Stéphane Roy et son fils Justin, âgé de 14 ans, disparus à bord d’un hélicoptère il y a exactement une semaine.

Une fois de plus, l’équipe de recherche a été en mesure de réduire la zone où pourrait se trouver l’appareil.

Père et fils ont été portés disparus jeudi dernier, alors qu’ils devaient rentrer à la maison la veille. Ils ne sont toutefois jamais rentrés de leur voyage de pêche à bord de l’hélicoptère Robinson R44, piloté par Stéphane Roy.

Le capitaine Trevor Reid, du Centre de coordination conjoint de l’opération de sauvetage, à la base militaire de Trenton en Ontario, a confirmé que le travail se concentre sur un secteur de 4000 kilomètres carrés au nord-ouest de Mont-Tremblant — une zone circonscrite grâce à des données cellulaires liées au téléphone de M. Roy obtenues par la Sûreté du Québec.

Au moment de sa disparition, le duo rentrait d’un chalet situé à Lac-De La Bidière, dans les Hautes-Laurentides.

Des hélicoptères et des avions Hercules survolent les environs mercredi, mais le capitaine Reid prévient que les recherches pourraient être freinées par des orages attendus en cours de journée.

Stéphane Roy est le propriétaire et fondateur des Serres Sagami Inc., l’entreprise produit des tomates en serre et d’autres aliments sous les étiquettes Sagami et Savoura.