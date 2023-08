Électricité propre: Ottawa n’entend pas prescrire des technologies en particulier

OTTAWA — Le projet de règlement dévoilé jeudi par Ottawa en vue de rendre le réseau d’électricité carboneutre ne prescrit pas le recours à des technologies en particulier.

Le gouvernement fédéral entend plutôt mettre en place une norme de rendement quant aux émissions de gaz à effet de serre associées à la production d’électricité.

Ainsi, la production d’électricité avec du gaz naturel ou de l’énergie nucléaire ne sera pas interdite à condition de respecter la norme de rendement

«Les États-Unis sont beaucoup plus prescriptifs en termes de types de technologies à utiliser. Nous, au fédéral, on ne dicte pas aux provinces et aux territoires quels types de technologies non émettrices ils doivent utiliser», a dit le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, à Toronto.

Il a ajouté que cette approche n’est pas nouvelle puisqu’elle s’inscrit dans la lignée d’une «tradition de développement de la réglementation canadienne».

Questionné à savoir s’il avait des inquiétudes quant à la possibilité qu’Hydro-Québec décide de rouvrir la centrale nucléaire Gentilly-2, au Centre-du-Québec, M. Guilbeault a répété que son projet de règlement était neutre sur le plan des technologies permises et n’empêchera donc pas le recours à celle-ci.

Le ministre a tout de même vanté les bienfaits des énergies solaire et éolienne.

«On voit par exemple qu’au Canada, présentement, les formes de production d’électricité les moins coûteuses sont le solaire et l’éolien (…) Mais, encore une fois, ce n’est pas au gouvernement fédéral de dire aux provinces ou aux compagnies d’électricité publiques ou privées quel type d’énergie elles doivent utiliser pour se conformer à cette réglementation-là», a-t-il insisté.

Avec son projet de règlement, le gouvernement s’attend à ce que 342 mégatonnes d’émissions cumulatives de gaz à effet de serre soient éliminées entre 2024 et 2050.

Des consultations sur la feuille de route proposée doivent avoir lieu et un règlement final devrait ensuite être présenté d’ici à l’année prochaine, puis entrer en vigueur au plus tôt en 2035.

Un réseau à consommation énergétique nette zéro est un élément essentiel pour atteindre les objectifs climatiques globaux du Canada, car sans électricité propre, des éléments comme les véhicules à zéro émission continuent de générer des gaz à effet de serre par le biais de l’énergie qu’ils utilisent.

Le réseau électrique du pays est déjà propre à près de 85 %, mais la demande devrait doubler d’ici 2050, à mesure que les voitures, les bus et les trains deviendront électriques.

Dans le dernier budget fédéral, les libéraux ont mis de côté plus de 45 milliards $ pour construire un réseau propre.