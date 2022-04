Steven Guilbeault et Benoit Charette participeront au Sommet sur le climat Montréal

MONTRÉAL — Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, son homologue du Québec, Benoit Charette, et la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, font partie des intervenants qui participeront à la première édition du Sommet sur le climat Montréal, le 3 mai prochain au marché Bonsecours.

La mairesse Valérie Plante participera évidemment à l’événement organisé par le Partenariat climat Montréal et la Ville de Montréal, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de Montréal, Vivre en ville, l’Institut du Québec, Propulsion Québec, la Fondation familiale Trottier et la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

«Ce sommet est l’occasion par excellence de se mobiliser et de démontrer la force de l’action de la communauté montréalaise et de son leadership en matière de transition écologique et d’adaptation», a déclaré la mairesse Plante dans un communiqué.

Des leaders montréalais des milieux des affaires, philanthropique, politique, communautaire et environnemental participeront également à l’événement qui abordera des thèmes comme la décarbonation des bâtiments, les mesures d’écofiscalité ou encore l’accélération de l’électrification de la mobilité.

Des ateliers seront animés par l’auteure et humoriste Léa Stréliski.

Le Sommet sur le climat Montréal se veut un rendez-vous pour «faire un bilan de ce qui est fait et des prochaines étapes pour que la Ville de Montréal atteigne ses objectifs climatiques, tout en renforçant sa résilience».

Dans le communiqué de presse pour annoncer les invités et la programmation, il est indiqué que «des annonces et engagements sont attendus pour accélérer l’action climatique et renforcer la résilience de Montréal sans tarder».

Plus de 400 participants sont attendus su sommet.